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Шольц обвинил Россию в «крестовом походе» против «либеральной демократии и прогресса»

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии. Такое заявление он сделал во время выступления в Берлине.
Шольц обвинил Россию в «крестовом походе» против «либеральной демократии и прогресса»
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит Handelsblatt.

«Скорее, российское руководство рассматривает войну как «часть большого крестового похода», сказал Шольц. Москва борется против либеральной демократии, международного порядка, основанного на правилах, против свободы и прогресса», — пишет издание.

Как заявлял российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.

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