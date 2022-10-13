Шольц обвинил Россию в «крестовом походе» против «либеральной демократии и прогресса»
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Его слова приводит Handelsblatt.
«Скорее, российское руководство рассматривает войну как «часть большого крестового похода», сказал Шольц. Москва борется против либеральной демократии, международного порядка, основанного на правилах, против свободы и прогресса», — пишет издание.
Как заявлял российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.
Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.