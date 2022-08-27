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Лавров: навязываемый Западом порядок предполагает расистское деление мира

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Навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: навязываемый Западом порядок предполагает расистское деление мира
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный «порядок, основанный на правилах», — цитирует Лаврова ТАСС.

Он пояснил, что этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных государств и остальные страны, которых обязали «следовать в фарватере золотого миллиарда и обслуживать его интересы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

По словам Путина, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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