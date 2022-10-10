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Медведев: Россия должна завершить демонтаж нацистского политического режима Украины

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.
Медведев: Россия должна завершить демонтаж нацистского политического режима Украины
  • РИА Новости

После утреннего массированного удара по инфраструктурным объектам Украины Медведев сообщил, что «первый эпизод сыгран, будут и другие».

«Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал Медведев в Telegram.

В августе президент Владимир Путин заявил, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

По словам главы государства, уроки страшной трагедии, к которой человечество привёл нацизм в XX веке, не должны быть забыты. 

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