Сенатор Мёрфи не исключил прекращения военной помощи Киеву при победе республиканцев в США

Возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Соединёнными Штатами Украине. Такое мнение выразил сенатор Крис Мёрфи.

«Если республиканцы будут контролировать палату представителей или сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку», — заявил он The Washington Post.

По словам сенатора, некоторые представители американской элиты выступают против оказания помощи Украине.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Ранее Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего президента США Джо Байдена в выборах президента США в 2024 году.