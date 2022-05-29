«Не хотят вводить жёсткие запреты»: сможет ли Белый дом ужесточить контроль над оборотом оружия в США

Вице-президент США Камала Харрис призвала конгресс запретить продажу штурмового оружия и ввести проверку биографий потенциальных покупателей огнестрела. Ранее о важности ужесточения правил оборота оружия заявил и глава Белого дома Джо Байден. Так власти отреагировали на широкий общественный резонанс, вызванный крупнейшим за почти десять лет расстрелом в американской школе. Произошедшая 24 мая в Техасе трагедия унесла жизни 21 человека. Однако эксперты сомневаются, что администрация Байдена сможет принять реальные меры по борьбе с оружейным лобби, поскольку среди законодателей нет единства по этому вопросу, а демократы не желают терять электорат в преддверии промежуточных парламентских выборов.

Вице-президент США Камала Харрис призвала конгрессменов принять меры для предотвращения вооружённых нападений в стране.

«Хватит напрасных убийств с применением огнестрельного оружия. Конгресс должен набраться смелости и принять меры, чтобы подобные атаки больше не происходили. Нужно расширить проверку биографических данных. Нужно возобновить запрет на штурмовое оружие и магазины повышенной ёмкости. Это необходимо сделать», — написала вице-президент в своём Twitter.

Так Харрис отреагировала на широкий общественный резонанс, который вызвало нападение на школу небольшого города Ювалде в штате Техас. 24 мая в результате стрельбы в этом образовательном учреждении погибли 19 детей и двое взрослых. Бойню устроил ранее бросивший учёбу 18-летний Сальвадор Рамос. Он вёл огонь из модификации полуавтоматической винтовки AR-15.

Прибывшие на место происшествия полицейские не стали сразу штурмовать здание, решив дождаться подкрепления. Стрелок забаррикадировался и оказал сопротивление правоохранителям. В итоге Рамоса ликвидировал офицер пограничной службы США.

Сейчас следствие выясняет мотивы преступника. По данным Reuters, у него не было судимостей и выявленных психических заболеваний. Однако, как подчёркивает CNN, отсутствие у Рамоса криминального прошлого ещё ни о чём не говорит — он, как и другие школьные стрелки, был «запуганным одиночкой» и активно интересовался темой оружия.

Незадолго до расстрела и своего 18-летия Рамос легально купил две винтовки AR-15 и выложил соответствующее фото в соцсетях. Также он скопил арсенал из 1657 патронов. По данным правоохранителей, только за первые четыре минуты Рамос выпустил несколько сотен пуль.

По числу жертв расстрел в Ювалде стал самой крупной трагедией в американских школах почти за десять лет. В декабре 2012 года в результате атаки стрелка-одиночки Адама Лэнзы на школу Сэнди-Хук (Ньютаун, штат Коннектикут) погибли 20 детей и шесть взрослых.

«Необходимо действовать»

Ещё в конце марта активисты разложили на Национальной аллее возле Капитолия более 1 тыс. патологоанатомических чёрных мешков, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Эти люди требуют от Белого дома назвать виновников постоянно происходящих в стране убийств с применением огнестрельного оружия и принять жёсткие меры в сфере оборота таких вооружений. В частности, общественники рассчитывают, что президент США Джо Байден издаст указ о проверке биографии всех желающих приобрести оружие.

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Демократическая партия, обладающая сейчас как преимуществом в палате представителей, так и формальным большинством в сенате, также решительно настроена серьёзно ограничить торговлю огнестрелом.

По информации Reuters, демократы собираются запретить продажу полуавтоматических винтовок, чего не удавалось сделать в течение последних десяти лет из-за сопротивления со стороны республиканцев. Также в Демпартии поддерживают требование активистов о проверке биографии потенциальных покупателей оружия.

24 мая в своём выступлении по поводу стрельбы в школе в Ювалде Байден заявил, что у властей есть инструменты для исправления ситуации. При этом он напомнил, что за минувшие десять лет произошло более 900 инцидентов со стрельбой на территории школ.

«Я сыт этим по горло. Необходимо действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на это кровопролитие», — сказал глава Белого дома.

С его точки зрения, государство и общество должны противостоять оружейному лобби. Президент заявил, что страна не забудет тех, «кто затрудняет, откладывает или блокирует принятие отвечающих здравому смыслу законов об оружии».

«Где, во имя всего святого, наш внутренний стержень, наше мужество, чтобы справляться с лобби и давать им отпор? Пора обратить эту боль в действия ради каждого родителя, каждого гражданина нашей страны. Нужно ясно дать понять каждому избранному должностному лицу в нашей стране: пора действовать!» — подчеркнул Байден.

Джо Байден на выступлении, посвящённом стрельбе в Ювалде

AP

© Manuel Balce Ceneta

Он также сообщил, что настаивает на принятии закона о запрете штурмового оружия, добавив, что после окончания срока действия аналогичного документа число массовых расстрелов в США утроилось.

«Просто уму непостижимо, что 18-летний подросток может зайти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки», — сказал президент.

Закон с десятилетним сроком действия, о котором говорит Байден, был принят в сентябре 1994 года. Этот документ запрещал производство и владение 19 видами полуавтоматического оружия, передачу огнестрела малолетним и лицам, в отношении которых вынесены соответствующие судебные решения. Ёмкость магазинов всех типов гражданского оружия была ограничена десятью патронами. Но в сентябре 2004-го закон утратил юридическую силу.

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После расстрела в школе Сэнди-Хук администрация Барака Обамы предприняла попытку ввести новые ограничительные меры в сфере оборота оружия. В Белом доме настаивали на том, чтобы сенат разрешил проверку личности потенциальных покупателей и одновременно запретил продажу полуавтоматического оружия с магазинами ёмкостью более десяти патронов.

Этот закон вызвал противодействие Республиканской партии, которая расценила его как нарушение конституционного права граждан США на самооборону. Отметим, что право американцев на свободное хранение и ношение оружия закреплено во второй поправке к Конституции, вступившей в силу в ещё в 1791 году.

В XX веке соответствующее законодательство в Соединённых Штатах неоднократно менялось. Власти последовательно запрещали продажу гражданам пулемётов, глушителей, карманных пистолетов, ручного автоматического оружия, бронебойных боеприпасов, а также оружия, которое не могут обнаружить металлодетекторы.

В 1968 году производителей, торговцев и импортёров огнестрела правительство США обязало получать федеральную лицензию. Также власти запретили продавать короткоствол лицам моложе 21 года, а длинноствольное оружие — гражданам, не достигшим 18 лет.

Две винтовки AR-15, купленные Сальвадором Рамосом

© Соцсети

В 1990 году в США запретили носить огнестрельное оружие в радиусе 300 м от зданий школ. Однако затем Верховный суд признал эту норму антиконституционной.

Противоречивая ситуация

Оплотом оружейного лобби в США принято считать Национальную стрелковую ассоциацию (NRA). На днях в Техасе в центре города Хьюстон, где проходил съезд этой организации, состоялся митинг в память об убитых в школе Ювалде.

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NRA пользуется поддержкой Республиканской партии. «Преданным поклонником» ассоциации, по его же собственному выражению, является 45-й президент США Дональд Трамп. Организация была одним из спонсоров его избирательной кампании.

Ни в период своего правления, ни после ухода из Белого дома Трамп не изменил своего благосклонного отношения к NRA. Политик не видит необходимости в ужесточении правил оборота оружия. Как и прежде, Трамп настаивает на том, чтобы учителя носили в школы огнестрел и могли бы защитить учреждение в случае нападения.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, республиканцы действительно являются сторонниками NRA, однако и в рядах Демпартии есть законодатели, которые лояльны к оружейной индустрии и вряд ли станут голосовать за ограничительные меры, которые предлагают общественники и Белый дом.

«Когда в США происходит очередной расстрел, Демпартия расчехляет методичку по обвинению во всех проблемах оружейного лобби и Национальной стрелковой ассоциации. Но в реальности среди демократов немало сторонников сохранения права на свободное приобретение оружия, есть и своеобразные «центристы», которые тоже не хотят вводить жёсткие запреты», — пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

Он прогнозирует, что новые нормы по обороту оружия, которые планирует внести в конгресс администрация Байдена, могут быть отвергнуты либо существенно смягчены.

«Республиканцы будут выступать против любой оружейной реформы. Да, у демократов в обеих палатах большинство, но оно шаткое, так как не все они будут голосовать за нововведения. Нельзя исключать и такого варианта, что оборот оружия действительно ограничат, но своё слово ещё скажет Верховный суд, скорее всего, признав новые законы неконституционными», — рассуждает Дудаков.

Оружейная выставка на конференции NRA в Хьюстоне

AP

© Michael Wyke

С его точки зрения, вся антиоружейная риторика как Белого дома, так и демократов обусловлена стремлением мобилизовать своего избирателя перед промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут осенью.

«Максимум, на что может пойти Байден, — это принять президентские указы, которые немного ограничат ряд прав торговцев оружием. В целом ситуация в США сложилась более чем противоречивая: граждане, наоборот, скупают огнестрел из-за обострения проблемы уличной преступности в стране», — говорит Дудаков.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT предположил, что демократы не будут принимать действительно жёстких мер в сфере оборота огнестрела.