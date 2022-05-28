Экс-президент США Дональд Трамп призвал американское правительство защитить детей от повторения массовой стрельбы. Он также напомнил о выделении страной более $40 млрд Украине.

«Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись $40 млрд для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать всё необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — передаёт слова Трампа на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне РИА Новости.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых. Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая, по данным разных источников, либо погибла, либо находится в больнице.

21 мая американский президент Джо Байден подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.