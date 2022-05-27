В центре Хьюстона проходят протесты на фоне съезда Национальной стрелковой ассоциации США
Некоторые протестующие принесли с собой распечатанные фотографии жертв недавней стрельбы в начальной школе в Ювальде, сообщает агентство.
Участники скандируют лозунги, такие как «NRA, уходи», «Свободу от насилия» и «Это могли быть ваши дети».
Согласно последним данным, в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая погибла вне территории учебного заведения.
Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы.
После этого президент США Джо Байден в связи со стрельбой в начальной школе Техаса призвал бросить вызов оружейному лобби.