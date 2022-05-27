В центре Хьюстона проходят протесты на фоне съезда Национальной стрелковой ассоциации США

В центре американского города Хьюстон (штат Техас) проходит акция протеста на фоне съезда Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США. Как пишет РИА Новости, тысячи человек пришли на мероприятие, чтобы выразить несогласие с использованием огнестрельного оружия.

Некоторые протестующие принесли с собой распечатанные фотографии жертв недавней стрельбы в начальной школе в Ювальде, сообщает агентство.

Участники скандируют лозунги, такие как «NRA, уходи», «Свободу от насилия» и «Это могли быть ваши дети».

Согласно последним данным, в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая погибла вне территории учебного заведения.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы.

После этого президент США Джо Байден в связи со стрельбой в начальной школе Техаса призвал бросить вызов оружейному лобби.