Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование стрельбы в школе

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Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.
Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование стрельбы в школе
  • AP
  • © Dario Lopez-Mills

«Я поручил Департаменту общественной безопасности Техаса и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях губернатора.

Он добавил, что техасскому отделению управления по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить местным властям все необходимые ресурсы «для реагирования на эту трагедию».

Согласно последним данным, в результате данной трагедии погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая погибла вне территории учебного заведения.

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