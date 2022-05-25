Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование стрельбы в школе

Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.

«Я поручил Департаменту общественной безопасности Техаса и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях губернатора.

Он добавил, что техасскому отделению управления по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить местным властям все необходимые ресурсы «для реагирования на эту трагедию».

Согласно последним данным, в результате данной трагедии погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая погибла вне территории учебного заведения.