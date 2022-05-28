Трамп выступил с идеей разрешить американским учителям носить оружие в школах

Бывший американский президент Дональд Трамп выступил с идеей разрешить учителям в США, прошедшим необходимую тренировку, носить оружие в школах.

Трамп выразил уверенность в том, что школьные учреждения не должны оставаться слабой целью.

«Именно поэтому в качестве всеобъемлющего плана по безопасности школ настало время позволить прошедшим тренировку учителям скрытно носить оружие», — передаёт слова Трампа на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне ТАСС.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых. Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая, по данным разных источников, либо погибла, либо находится в больнице.