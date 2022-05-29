Вице-президент США Камала Харрис призвала конгресс ввести запрет на штурмовое оружие

Конгресс должен «набраться смелости» и возобновить действие запрета на штурмовое оружие, заявила вице-президент США Камала Харрис.

«Бессмысленные убийства с применением оружия должны прекратиться. Конгресс должен принять меры и набраться смелости, чтобы эти нападения больше не повторились. Расширить проверку биографических данных, возобновить запрет на штурмовое оружие», — написала она в Twitter.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых.

Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая, по данным разных источников, либо погибла, либо находится в больнице.

Как сообщил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров, русскоговорящие дети в ходе стрельбы не пострадали.

В связи с инцидентом президент США Джо Байден призвал бросить вызов американскому оружейному лобби.