Генконсул России: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в школе в Техасе

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Русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в начальной школе в Ювалде, штат Техас. Об этом сообщил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров со ссылкой на данные местной полиции.

«Говорили с управлением полиции Ювалда. Данных о том, что пострадали русскоговорящие дети, нет», — приводит его слова РИА Новости.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек: 18 детей и двое взрослых.

Стрелок ликвидирован.

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