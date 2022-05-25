Генконсул России: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в школе в Техасе

Русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в начальной школе в Ювалде, штат Техас. Об этом сообщил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров со ссылкой на данные местной полиции.

«Говорили с управлением полиции Ювалда. Данных о том, что пострадали русскоговорящие дети, нет», — приводит его слова РИА Новости. По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек: 18 детей и двое взрослых. Стрелок ликвидирован.