«Выдать желаемое за действительное»: почему в США заявили о доминирующей роли Вашингтона в глобальной политике

Положение дел в США влияет на ситуацию в остальном мире, который смотрит на Вашингтон как на лидера, заявил президент страны Джо Байден на мероприятии в поддержку Демпартии перед выборами в конгресс. По его словам, те, кто думает иначе, не понимают сути внешней политики Соединённых Штатов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир якобы не может существовать без ведущей роли США, так как не способен к самоорганизации. По мнению экспертов, американские власти, продвигая подобные нарративы, исходят из миропорядка, существовавшего в середине 1990-х. Однако с тех пор мир сильно изменился, и претензии Вашингтона на глобальное политическое лидерство в нынешних реалиях выглядят довольно утопично, считают аналитики.

Соединённые Штаты во многом определяют действия остального мира, который смотрит на Вашингтон как на лидера, заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств для Демпартии в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

«В другом лагере этого не понимают. Они не понимают, что ситуация в Америке будет влиять на ситуацию во всём остальном мире. На нас равняются как на лидера. Равняются, поскольку сами не обладают такой мощью и влиянием», — сказал Байден журналистам.

Он сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос о возможности сокращения военной поддержки Украины в случае, если Республиканская партия победит на ноябрьских выборах. Байден при этом подчеркнул, что его оппоненты не понимают текущую внешнюю политику Вашингтона.

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«Они просто не понимают. Масштаб происходящего выходит далеко за пределы Украины. Речь здесь о Восточной Европе. О НАТО. О реальных, серьёзных, очень значимых последствиях. Они понятия не имеют, что такое американская внешняя политика», — уверен глава Белого дома.

Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей американского конгресса Кевин Маккарти дал понять, что в случае победы партии на выборах, объёмы помощи Киеву могут сократиться. Однако такая позиция не является доминирующей среди «слонов», отмечает издание Politico.

Напомним, что промежуточные выборы в конгресс пройдут 8 ноября. Согласно прогнозам ряда СМИ и представителей экспертного сообщества в США, Республиканская партия может получить большинство в обеих палатах.

Борьба за лидерство



Стоит отметить, что на этой неделе об отсутствии альтернативы американскому лидерству в мире говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен. В беседе с экс-главой Госдепа и директором Гуверовского института войны, революции и мира Кондолизой Райс он отметил, что мир якобы не может организовать сам себя.

«Если мы не будем участвовать в процессе организации, если не возьмем в нём на себя роль лидера, тогда произойдет одно из двух: либо это сделает кто-то другой (вполне возможно, Китай) и, скорее всего, не в том виде, который в полной мере будет отражать наши интересы и взгляды; либо, и этот вариант так же плох, этим не станет заниматься никто, и тогда образуются вакуумы, которые, скорее, заполнятся не чем-то положительным, а чем-то негативным», — пояснил Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

AP

© Ryan Collerd

По его словам, борьба за лидирующую позицию в мире — это соревнование за то, чьи ценности будут максимально представлены в глобальном масштабе.

«Поэтому мы заинтересованы в участии, заинтересованы в осуществлении лидерской функции, а также заинтересованы в том, чтобы вносить максимальный вклад в рамках соперничества за формирование того, что будет дальше», — подчеркнул Блинкен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что военная спецоперация, которую Россия проводит на Украине, призвана в том числе помешать установлению тотальной гегемонии США.

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«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — подчеркнул глава российской дипломатии в апреле.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно высказывался о необходимости отказа от однополярного мира, где одна из стран доминирует над другими. В июле на форуме «Сильные идеи для нового времени» он заявил о несправедливости этой модели.

«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (модель. — RT) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в её основе глобалистская, якобы либеральная идеология всё больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», — подчеркнул Путин.

Стратегия доминирования



Как отмечают эксперты, последние заявления американских властей стали лишь публичным представлением недавно принятой Стратегии нацбезопасности Соединённых Штатов.

«Там говорится, что Америка должна быть лидером, потому что она придерживается «правильных» ценностей, демократии, свободы и должна возглавить остальной мир в борьбе за эти ценности. Поэтому слова Байдена полностью в русле официальных установок», — напомнил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, Вашингтон внушает как американцам, так и всему остальному миру, что США обречены на глобальное лидерство. «Поэтому все, кто не согласен, идут против исторического тренда в современном мире. По-другому граждане США просто не представляют современный миропорядок», — подчеркнул аналитик.

Заседание Генассамблеи ООН

Gettyimages.ru

© Liao Pan/China News Service

Кроме того, высказывания Байдена на предвыборном мероприятии направлены на демонстрацию того, что его партия является якобы наиболее подходящей на роль «мирового кормчего», считает эксперт.

«Тем самым они пытаются всколыхнуть патриотические чувства электората и сыграть на этом. Но проблема в том, что американцев интересует не окружающий мир, а собственная страна и её экономическое положение. И вот здесь США сталкиваются с серьёзными проблемами в виде инфляции, в этом они винят администрацию Байдена и Демпартию», — пояснил Батюк.

И растущие внутренние противоречия в США существенно помешают глобалистским устремлениям Вашингтона, полагает Батюк.

«Америка сталкивается с серьёзными трудностями, прежде всего социально-экономическими. Они ведут к политическому расколу в самих Соединённых Штатах. На предстоящих выборах у республиканцев есть все шансы завоевать большинство в нижней палате конгресса, что откроет перед ними широкие возможности, например, блокирование траншей Байдена на помощь той же Украине», — рассуждает аналитик.

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В то же время сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии RT отметил, что заявление Байдена демонстрирует дистанцирование Вашингтона и американского истеблишмента от актуальной глобальной повестки.

«Это заявление оторвано от реальности. Мир давно поменялся. Байден и демократы ещё находятся в плену иллюзий, в реальности середины 1990-х годов. Но их политические противники начинают понимать, что действующий расклад другой. Очевидно, что часть истеблишмента Соединённых Штатов начала уставать от Украины — Киев не синхронизирует с американцами свои действия и проводит террористические атаки, деньги уходят непонятно куда, а особого ущерба России пока не наблюдается. Поэтому Байдену остаётся лишь повторять заученные догмы, чтобы продолжать свой курс», — подчеркнул политолог.

По его словам, заявления Байдена и Блинкена свидетельствуют о том, что Вашингтон рассматривает остальные государства в мире как «недоразвитые».

«Но ни о какой гегемонии больше не может быть и речи, потому что гегемон может быть только один, а все остальные должны быть политическими карликами. Проблема в том, что не только США уже имеют вес на глобальной арене. Есть Китай, Россия, Индия», — пояснил Блохин.

С его точки зрения, Блинкен подразумевает, что Соединённые Штаты должны быть не только экономическим, но и политическим лидером, однако это труднодостижимо.

«К примеру, существуют явные проблемы между США и Саудовской Аравией. Лидерством американцев и не пахнет. Поэтому Блинкен просто пытается выдать желаемое за действительное», — отметил политолог.

При этом ситуация, в которой слабеющий гегемон поддерживает эскалацию различных конфликтов и готов пойти на жертвы, чтобы показать остальному миру, что у него ещё есть порох в пороховницах, очень опасна, добавил Блохин.

«Но Украина уже всем наскучила, и всё чаще звучат призывы о необходимости переговоров с Москвой. Эта ситуация неоднозначна. Готовы ли США поставить всё на карту из-за киевского режима? Нет, но они продолжат выступать с конфронтационными заявлениями, пытаясь запугать Россию, чтобы она остановила спецоперацию», — заключил эксперт.