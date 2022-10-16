«Не получается стереть Россию»: почему в Канаде призвали исключить РФ из «Большой двадцатки» и МВФ

Министр финансов Канады Кристина Фриланд считает, что Россию нужно исключить из G20 и МВФ. При этом она признала, что Канада не обладает необходимыми рычагами, чтобы достичь этих целей. Ранее Россию призывали исключить из Интерпола, Совета Безопасности ООН и Всемирной торговой организации, однако все эти предложения остались нереализованными. С точки зрения аналитиков, подобные инициативы связаны с дефицитом у стран Запада рычагов давления на Москву. Кроме того, как считают эксперты, возможный вывод РФ из международных структур значительно сократит их возможности и подорвёт авторитет.

Вице-премьер и глава Минфина Канады Кристина Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20.

«Совещания МВФ и Всемирного банка словно совещания пожарных: министров и глав центробанков, работа которых заключается в том, чтобы защитить мировую экономику. Россия же сейчас выступает в роли поджигателя. России не должно было быть на совещаниях МВФ. Поджигателям нет места на совещаниях пожарных», — приводит её слова агентство Bloomberg.

При этом она признала, что единственное, что Канада может сделать для исключения РФ из МВФ и G20, — это публично осудить российское правительство за спецоперацию на Украине.

«Канада продолжит призывать Россию к ответу, и мы и дальше будем осуждать абсолютно предосудительные военные преступления на Украине», — добавила она.

Напомним, что глава российской дипломатии Сергей Лавров принял участие в саммите министров иностранных дел G20 («Большой двадцатки») в июле. Несмотря на заявления США, что РФ якобы была изолирована на этом мероприятии, в российском МИД сообщили, что на двусторонние встречи делегатов с Лавровым «была очередь».

«Хлопать дверью не собираемся»

Отметим, что с началом спецоперации на Украине различные политики стран Запада, а также представители СМИ и экспертного сообщества начали выступать с призывами исключить Россию из той или иной основополагающей международной организации.

Так, Украина в марте при поддержке Великобритании потребовала исключить Россию из Интерпола — международной организации, объединяющей уголовную полицию и правоохранительные органы 195 стран.

Также по теме Санкционный дефицит: почему американские политики призвали исключить Россию из Интерпола Вашингтон должен воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться исключения России из Интерпола. Такое обращение группа американских...

Однако в Интерполе вскоре заявили, что Россия останется в организации, поскольку прекращение обмена информацией с этой страной чревато серьёзными рисками в сфере безопасности.

«На политическом уровне прозвучали призывы приостановить членство или исключить Россию из сети Интерпола. Вместе с тем главы правоохранительных органов со всего мира попросили продолжить сотрудничество с Россией в рамках Интерпола, ссылаясь на серьёзные опасения в сфере безопасности в случае прекращения обмена информацией», — подчеркнули в международной полицейской структуре.

Позднее, в апреле, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Совета Безопасности ООН исключить РФ из его рядов.

В свою очередь, в МИД РФ неоднократно отмечали, что это невозможно, так как Москва является одним из основателей и постоянных членов Совбеза, для этого потребуется изменение самого Устава ООН.

«Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее, — такие идеи, как и другие мало продуманные, если не сказать завиральные, выдвигаются, в частности, украинской стороной. Это просто нереально», — приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

Также Россия не собирается покидать и Всемирную торговую организацию, в которую вступила в 2012 году. На фоне спецоперации на Украине целый ряд стран — членов ВТО подали заявления о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле.

МИД России

globallookpress.com

© Artem Sobolev

Несмотря на это, в МИД РФ заявили, что Москва не будет самостоятельно покидать организацию из-за введённых против неё ограничений.

«Мы не пойдём на эти шаги, потому что, как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — заявил замглавы МИД России Александр Панкин, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

При этом Панкин подчеркнул, что «процедурно, легально вывести Россию из ВТО нельзя».

Нехватка рычагов давления

Эксперты связывают призывы исключить РФ из различных международных структур с тем, что Запад практически исчерпал санкционный потенциал, а также рычаги политического давления на Россию.

«У противников России заканчиваются инструменты для введения рестрикций, поэтому они выступают с такими предложениями, которые на самом деле подрывают те самые институты, из которых предлагается Россию исключить. Даже если будет найдена какая-то процедура, которая позволит это сделать, это сразу подорвёт устойчивость МВФ и G20 и международную стабильность в целом», — подчеркнул в комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Сергей Лавров на саммите G20

AP

© David R. Brunnstrom/Pool Photo

По его словам, G20 является удобной площадкой для целого ряда стран, которые хотят поддерживать контакты с Россией на разных уровнях, поэтому они не будут поддерживать её возможное исключение из группы.

Также по теме Навязчивая идея: почему Украина продолжает призывать к исключению России из Совбеза ООН Идея о лишении России членства в Совете Безопасности ООН остаётся нереальной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей...

«У России в «Большой двадцатке» есть как партнёры, так и сочувствующие государства. И если вдруг Россия выйдет из структуры, то это ущемит возможности G20. Какими бы ни были отношения, если страна влияет на события в мире и формирует определённый полюс в отношениях между государствами, а роль России сегодня именно такая, с ней должны быть открыты каналы диалога. Исключать такую страну — это значит значительно сокращать потенциал самой организации», — подчеркнул Козюлин.

Как напомнила, в свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, предложения исключить Россию из того или другого международного института поступают уже давно, однако сделать это так никто и не решился.

«При всём желании не получается ни стереть Россию с карты мира, ни вымарать из состава международных организаций. Позиция ряда членов G20 по России и украинскому конфликту не отвечает интересам США и их вассалов, поэтому, как обычно, американцы пытаются силой заставить всех молчать. Но логично нарастает и противодействие: вырос интерес к ШОС, на саммитах в Казахстане фактически повестка безопасности в Азии обсуждалась без Соединённых Штатов, и в ООН не наблюдается сокрушительного единства против России», — отметила политолог.

Страны так называемого глобального Юга не хотят терять площадку для контактов и взаимодействия с Россией, а потому будут болезненно реагировать на подобные предложения, считает Федосова.

«Резкая попытка вывести Россию из состава G20 или другой организации, проигнорировав процедуру, будет для других стран индикатором того, что Запад открыто возвращается к колониальной модели для сохранения контроля над этими государствами. У Запада нет плана Б на случай краха миропорядка, который сложился в рамках Бреттон-Вудской системы, поэтому такие предложения, как и регулярные возгласы возмущения с Украины, будут оставаться без ответа», — заключила эксперт.