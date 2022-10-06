Навязчивая идея: почему Украина продолжает призывать к исключению России из Совбеза ООН

Идея о лишении России членства в Совете Безопасности ООН остаётся нереальной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. С призывами исключить представителей Москвы из числа постоянных участников Совбеза неоднократно выступал президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь, лидеры Франции, Германии и Японии предлагали реформировать СБ ООН так, чтобы ограничить возможности России. Эксперты отмечают, что такие планы невозможно реализовать правовыми методами, однако США и другие страны Запада, осознавая это, пытаются добиться размывания функционала России в рамках ООН.

Выдвигаемая некоторыми странами идея о возможном лишении России членства в Совете Безопасности ООН нереалистична, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

«Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее, — такие идеи, как и другие мало продуманные, если не сказать завиральные, выдвигаются, в частности, украинской стороной. Это просто нереально», — сказал Вершинин.

Замглавы МИД пояснил, что необходимые для таких действий процедуры делают их невозможными: «Мы против непродуманных и тем более опасных решений именно по этому кругу вопросов».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что сценарий с исключением РФ из Совбеза ООН правовыми методами нереализуем.

«Это Нобелевская премия, причём в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% — чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — подчеркнула Захарова.

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Дипломат напомнила, что лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза можно только через изменение Устава организации. Для этого нужно, чтобы за это проголосовали две трети членов Генассамблеи ООН, после чего изменения должны быть ратифицированы двумя третями стран — членов организации, включая всех постоянных членов Совбеза.

«Никакого другого законного пути осуществить подобный план просто не существует», — отметила Захарова.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский уже несколько раз призывал исключить РФ из числа постоянных участников Совбеза ООН. Эта структура сейчас состоит из 15 членов. Среди них пять постоянных (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето, и десять непостоянных, которые избираются на два года. Сегодня это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ.

Невозможные предложения

Предложения и комментарии по поводу возможного исключения России из Совбеза ООН регулярно появляются в западном информационном пространстве после начала спецоперации на Украине. В конце сентября эту идею на заседании Генассамблеи ООН озвучил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Ещё в апреле Зеленский, выступая перед Генассамблеей, призвал Совбез исключить Россию из своего состава или самораспуститься. При этом в США комментировали подобные предложения. Так, занимавшая пост официального представителя Белого дома Джен Псаки ещё в марте отмечала, что такой сценарий вряд ли осуществится. О невозможности исключения РФ из состава членов Совбеза заявляла и постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

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© Doug Armand

Несмотря на реакцию Вашингтона, украинский президент продолжил выступать с предложениями о необходимости исключения России из состава Совбеза ООН. В очередной раз Зеленский сказал об этом в конце июня.

Выступая по видеосвязи на заседании Совбеза, он заявил, что РФ якобы не имеет права участвовать в обсуждении или голосовании по вопросам, касающихся ситуации на Украине.

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«Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», — приводит ТАСС слова Зеленского, который также заявил, что РФ стала постоянным членом Совбеза «только из-за близорукости политиков по окончании холодной войны».

Обходной путь

В то же время представители стран Запада призывают реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы ограничить возможности России. На прошедшей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи с подобными предложениями выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Макрон заявил, что состав Совбеза должен стать более представительным, а право вето постоянных членов должно быть ограничено. Сходную позицию обозначил Шольц, который также призвал расширить состав совета в первую очередь за счёт стран так называемого глобального Юга. Кисида же выразил мнение, что реформа ООН необходима для поддержания мирового порядка, основанного на верховенстве закона.

Стоит отметить, что в своих выступлениях лидеры Франции, Германии и Японии связывали необходимость реформирования ООН с событиями на Украине и критиковали Россию, которая якобы угрожает существующему миропорядку.

Устоявшийся порядок

Комментируя ситуацию, доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в разговоре с RT подчеркнул, что уставные документы ООН остаются фундаментом, на котором держится архитектура глобальной безопасности.

«Попытки переписать эти документы — это фантазии, которые никогда не увенчаются успехом для тех, кто их инициирует. Украина далеко не первая, кто пытается это сделать», — отметил эксперт.

Выступая с предложениями исключить РФ из Совбеза ООН, Киев пытается закрепиться в международной повестке организации, пояснил Фельдман.

«Поэтому каждый раз делаются острые заявления, совершаются демонстративные жесты, направленные на привлечение внимания старших западных партнёров. Кроме того, Украина озвучивает идеи, которые не решаются высказывать Брюссель и Вашингтон, поскольку на них лежит другая степень ответственности за глобальную безопасность, — подчеркнул политолог. — США вряд ли верят, что Россию можно исключить из СБ ООН. Но при этом они хотят размыть её функции в этом органе. Практическая реализация этого будет заключаться в лишении России права вето, чтобы можно было проводить выгодные для США инициативы через Совбез».

Заседание Совбеза ООН

AP

© Bebeto Matthews

При этом Соединённые Штаты уже давно заинтересованы в размывании или ограничении функционала России в ООН, отметил Фельдман.

«США вообще считают ООН своей собственностью, в последнее время решают, кого пускать там выступить, а кого нет. Конечно, подобного рода шаги просто открывают третий фронт гибридной войны Запада с Россией. Первый — экономический, второй — военный на территории Украины, а третий — политический. Это попытки международного дипломатического давления на нашу страну», — сказал политолог, подчеркнув, что исключение России из состава Совбеза или ограничение её права вето сделает работу этого органа бессмысленной.

«В таком случае ООН, не говоря уже о Совбезе, должна самораспуститься, поскольку она не будет способна обеспечивать глобальную безопасность и предотвращать вероятность ядерной войны, в чём заключается её основная задача», — добавил Фельдман.

Сходную точку зрения высказал профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

«Подобные предложения со стороны представителей Украины подтверждают, что такие понятия, как искусство дипломатии и знание основ внешней политики, для них совершенно незнакомы», — отметил эксперт, напомнив, что Россия как правопреемница СССР была одним из соучредителей ООН и Совета Безопасности.

«Исключение России из Совбеза ООН совершенно невозможно. Это знают все серьёзные государства, в том числе и США. Может быть, они и хотели бы, чтобы это произошло, но сделать это нельзя», — заключил собеседник RT.