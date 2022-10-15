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Вице-премьер Канады Фриланд выступила за исключение России из МВФ и G20

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Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что считает необходимым исключить Россию из Международного валютного фонда и G20.
Вице-премьер Канады Фриланд выступила за исключение России из МВФ и G20
  • Gettyimages.ru

Её слова передаёт агентство Bloomberg.

«Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ», — заявила Фриланд.

Тем не менее она признала, что единственное, что власти Канады способны сделать для исключения России из МВФ и G20, — это выступить с публичным осуждением российской спецоперации на Украине.

Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра заявил, что Оттава не поддерживает переизбрание России в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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