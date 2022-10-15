Вице-премьер Канады Фриланд выступила за исключение России из МВФ и G20

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что считает необходимым исключить Россию из Международного валютного фонда и G20.

Её слова передаёт агентство Bloomberg.

«Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ», — заявила Фриланд.

Тем не менее она признала, что единственное, что власти Канады способны сделать для исключения России из МВФ и G20, — это выступить с публичным осуждением российской спецоперации на Украине.

Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра заявил, что Оттава не поддерживает переизбрание России в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО).