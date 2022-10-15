Вице-премьер Канады Фриланд выступила за исключение России из МВФ и G20
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Её слова передаёт агентство Bloomberg.
«Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ», — заявила Фриланд.
Тем не менее она признала, что единственное, что власти Канады способны сделать для исключения России из МВФ и G20, — это выступить с публичным осуждением российской спецоперации на Украине.
Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра заявил, что Оттава не поддерживает переизбрание России в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО).