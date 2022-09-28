В Канаде выступили против переизбрания России в Совет ИКАО
«Мы не поддержим выдвижение России в Совет», — приводит его слова агентство Reuters.
По словам Альхабра, в данный момент канадские власти находятся в процессе переговоров с другими участниками Совета, поскольку необходим «международный коллективный ответ».
Голосование по избранию стран в Совет ИКАО пройдёт в субботу, 1 октября.
В конце августа МИД России запретил въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.
До этого Канада объявила о санкциях в отношении 62 физлиц и оборонного предприятия из России.