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В Канаде выступили против переизбрания России в Совет ИКАО

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Министр транспорта Канады Омар Альхабра заявил, что Оттава не поддерживает переизбрание России в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Мы не поддержим выдвижение России в Совет», — приводит его слова агентство Reuters.

По словам Альхабра, в данный момент канадские власти находятся в процессе переговоров с другими участниками Совета, поскольку необходим «международный коллективный ответ».

Голосование по избранию стран в Совет ИКАО пройдёт в субботу, 1 октября.

В конце августа МИД России запретил въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.

До этого Канада объявила о санкциях в отношении 62 физлиц и оборонного предприятия из России.

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