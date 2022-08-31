Россия запретила въезд для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады

В МИД России заявили, что российская сторона запретила въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В связи со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады», — отмечается в заявлении.

Ранее Канада объявила о санкциях в отношении 62 физлиц и оборонного предприятия из России.