Россия запретила въезд для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«В связи со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады», — отмечается в заявлении.
Ранее Канада объявила о санкциях в отношении 62 физлиц и оборонного предприятия из России.