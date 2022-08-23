Канада объявила о санкциях в отношении 62 физлиц и оборонного предприятия из России

Канада вводит санкции в отношении 62 физлиц и оборонного предприятия из России. Об этом объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая в режиме онлайн в рамках организованной Киевом «Крымской платформы».

«Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Канада также окажет дополнительную помощь украинским организациям в сфере обороны, передаст им оборудование и окажет техническую поддержку.

Ранее Россия в качестве ответной меры ввела запрет на въезд 62 граждан Канады.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.