Россия в качестве ответной меры ввела запрет на въезд 62 гражданам Канады

В МИД России объявили о расширении перечня подсанкционных лиц из Канады на постоянной основе в ответ на расширение со стороны Оттавы антироссийских персональных рестрикций.

Новые санкции ввели в отношении 62 канадских граждан — им запрещён въезд в Российскую Федерацию.

«Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Дж. Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всём мире, включая Канаду, при составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с русским миром и нашими традиционными ценностями», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД России уточнили, что в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны.

Ранее сообщалось, что Канада расширила санкции против России.

В санкционный список включены 43 физлица и 17 юрлиц.

В июле власти Канады ввели санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов российской экономики.