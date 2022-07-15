Канада ввела санкции против нефтегазового и промышленного секторов экономики России

Власти Канады ввели санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов российской экономики.

Об этом говорится в заявлении правительства страны.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе.

Под санкции попали чёрная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт и трубопроводы.

8 июля власти Канады объявили о введении запрета на импорт российского золота и ряда изделий из него.