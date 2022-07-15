Канада ввела санкции против нефтегазового и промышленного секторов экономики России

Короткая ссылка
Власти Канады ввели санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов российской экономики.

Об этом говорится в заявлении правительства страны.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе.

Под санкции попали чёрная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт и трубопроводы.

8 июля власти Канады объявили о введении запрета на импорт российского золота и ряда изделий из него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить