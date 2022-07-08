Канада ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него

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Власти Канады вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него.
Канада ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Lamothe-Sauvé / EyeEm

Об этом говорится в заявлении правительства страны.

Отмечается, что под запрет импорта попадают следующие группы товаров: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, за исключением серебра, иные изделия из золота и серебра или их части.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над включением запрета на российское золото в новый пакет санкций.

Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.

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