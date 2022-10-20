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Байдена обеспокоили проблемы с помощью Киеву в случае победы республиканцев в США

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Американский президент Джо Байден заявил, что он обеспокоен в связи с тем, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США в ноябре это повлияет на оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я обеспокоен», — заявил американский президент.

При этом Байден считает, что демократы смогут удержать большинство в сенате по итогам выборов, передаёт РИА Новости.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

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