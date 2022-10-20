Байдена обеспокоили проблемы с помощью Киеву в случае победы республиканцев в США

Американский президент Джо Байден заявил, что он обеспокоен в связи с тем, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США в ноябре это повлияет на оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона.