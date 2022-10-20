Байдена обеспокоили проблемы с помощью Киеву в случае победы республиканцев в США
Об этом он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Я обеспокоен», — заявил американский президент.
При этом Байден считает, что демократы смогут удержать большинство в сенате по итогам выборов, передаёт РИА Новости.
Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.
По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.