«Играют ва-банк»: как Запад пытается дестабилизировать обстановку в странах СНГ

Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории стран Содружества Независимых Государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ. По словам российского лидера, Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы. Президент РФ призвал участников встречи уделить повышенное внимание ситуации на границах стран содружества. По мнению экспертов, Запад хочет дестабилизировать не только Россию, но и всё постсоветское пространство.

Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ.

«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы ещё совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню. Всё это мы уже не раз видели», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что страны Запада пытаются разжечь застарелые конфликты и создают новые проблемы в регионе, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства.

«Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. И всё из этого вытекающее мы видим», — объяснил глава государства.

Президент добавил, что внутренняя стабильность и внешняя безопасность являются ключевыми условиями для поступательного развития государств региона, и призвал страны — члены СНГ усиливать взаимную поддержку.

Президент РФ Владимир Путин

kremlin.ru

Кроме того, как сказал Путин, повышенного внимания требует ситуация на границах стран СНГ.

«Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах», — подчеркнул российский лидер.

Дестабилизирующие протесты

Напомним, в последнее время в нескольких странах СНГ при поддержке внешних сил были предприняты попытки силовыми методами повлиять на изменение внутриполитической обстановки.

Так, в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, на которых победил Александр Лукашенко, прозападная оппозиция организовала массовые протестные акции, которые в ряде случаев переросли в беспорядки и столкновения с милицией.

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При этом США и страны ЕС активно поддерживали оппозиционеров. Некоторые страны (преимущественно республики Прибалтики) даже признали одного из лидеров оппозиции Светлану Тихановскую «избранным» президентом Белоруссии. После этого Тихановская несколько раз встречалась с официальными лицами ЕС и даже удостоилась приглашения в Белый дом для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и президентом Джо Байденом.

Законные власти белорусской республики неоднократно отмечали, что страны Запада открыто вмешиваются в демократические процессы в стране и дестабилизируют обстановку в Белоруссии, поддерживая протестную активность.

Президент Александр Лукашенко ранее отметил, что Запад не оставляет попыток повлиять на ситуацию в стране и два года спустя после выборов.

«Запад же активно пытается руками наших беглых если не дестабилизировать, то хотя бы подраскачать ситуацию в стране. Там, правда, давно уже никто не тешит себя иллюзиями повтора августа 2020 года. Это важно, это укрепляет уверенность в том, что вместе мы сумеем преодолеть самые сложные ситуации, противостоять любым вызовам и угрозам и построить наше общее будущее», — сказал белорусский лидер на встрече с Владимиром Путиным в феврале.

В начале 2022 года следующим очагом нестабильности стал Казахстан, где после повышения цен на автомобильное топливо также начались массовые протестные акции, которые быстро переросли в погромы и беспорядки. В бывшей столице республики Алма-Ате были разграблены крупнейшие торговые центры, протестующие захватили некоторые государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «террористические банды» захватили аэропорт в Алма-Ате и пять самолётов, среди которых есть и иностранные суда.

На фоне нарастающих беспорядков президент Казахстана вынужден был обратиться за помощью к странам ОДКБ, которые согласились ввести в республику миротворческие силы, благодаря чему ситуацию в стране удалось стабилизировать.

Миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан

© Организация Договора о коллективной безопасности

Ответственность за произошедшее в республике президент Казахстана не стал возлагать на конкретные государства, однако подчеркнул, что протесты осуществлялись иностранными боевиками.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти», — заявил Токаев на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Пограничные конфликты

В сентябре 2022 года очаги нестабильности проявились на границах других стран — членов СНГ. 12 сентября обострилась обстановка на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям, используя артиллерию, миномёты и беспилотники. В свою очередь, Баку утверждал, что якобы армянские военные организовали провокацию.

Бои на границе продолжались несколько дней и привели к гибели десятков военных с обеих сторон. Ереван обратился за помощью в ОДКБ, после чего в страну отправилась миссия организации.

Коллективные силы ОДКБ направляются в Казахстан для участия в совместных учениях

© Организация Договора о коллективной безопасности

Еревану и Баку удалось достичь установления режима прекращения огня, однако позднее стороны обвинили друг друга в его нарушении.

В то же время 14 сентября на таджикско-киргизской границе начались вооружённые столкновения между пограничниками двух стран. Вскоре локальные стычки приняли характер общевойскового боя с применением техники и реактивных систем залпового огня.

18 сентября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обстановку на границе двух стран.

«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье», — сообщили в Кремле.

На следующий день главы спецслужб двух стран подписали протокол об установлении мира.

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Заинтересованность стран Запада в дестабилизации СНГ на сегодня очевидна и демонстрируется ими достаточно открыто, отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT.

«То, что страны Запада дестабилизируют обстановку в СНГ, — установленный факт. Это очень давняя история, в которой наиболее активно участвуют Британия и США. Они открыто выделяют на это деньги под конкретные результаты: формируют так называемые неправительственные организации, которые прямо занимаются подрывом стабильности на постсоветском пространстве», — подчеркнул политолог.

В нынешней геополитической ситуации западные государства отбросили все условности и перешли к прямым действиям по провоцированию конфликтных ситуаций в разных частях СНГ и на границах стран — членов содружества, добавил Мухин.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, США и их союзники пробуют разные направления для создания очагов напряжённости вокруг России, в том числе территории и границы других стран, входящих вместе с РФ в содружество.

«Мы сталкиваемся с огромным количеством вызовов. Это касается не только РФ — речь идёт о всём постсоветском пространстве. Нужно отметить, что США и их союзники, развернув полномасштабную гибридную войну против России, действуют с самых разных направлений. Обратите внимание на ситуацию между Киргизией и Таджикистаном, Азербайджаном и Арменией: такие ситуации, как правило, являются следствием именно внешнего вмешательства», — отметил эксперт.

Ситуация с безопасностью на всём пространстве СНГ находится практически на грани, и всем членам содружества нужно пристально следить за её развитием, добавил Коновалов.

«То, что Россия относится к этой ситуации весьма серьёзно, понятно хотя бы по тому, что она начала специальную военную операцию. Это произошло не просто так: создавался плацдарм для уничтожения Российской Федерации и тех стран, которые её поддерживают. Да и в целом это относится ко всему антиглобалистскому сообществу. Страны Запада, очевидно, уже решили для себя, что играют ва-банк, и повысили ставки до последнего», — заключил собеседник RT.