Путин обсудил по телефону с Жапаровым и Рахмоном ситуацию на киргизско-таджикской границе
- РИА Новости
«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье», — сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны условились продолжить контакты.
По данным пресс-службы МЧС Киргизии, число погибших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном граждан страны увеличилось до 37.
Министерство иностранных дел Таджикистана заявило, что с их стороны погибли не менее 38 граждан.