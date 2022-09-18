Путин обсудил по телефону с Жапаровым и Рахмоном ситуацию на киргизско-таджикской границе

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе. Российский лидер призвал Таджикистан и Киргизию не допустить эскалации и принять меры для урегулирования ситуации мирными средствами.

РИА Новости

«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье», — сообщает пресс-служба Кремля. Стороны условились продолжить контакты. По данным пресс-службы МЧС Киргизии, число погибших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном граждан страны увеличилось до 37. Министерство иностранных дел Таджикистана заявило, что с их стороны погибли не менее 38 граждан.