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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на общей границе. Об этом следует из заявлений оборонных ведомств двух стран.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
  • Gettyimages.ru

«Примерно в 7:40 23 сентября подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским боевым позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — приводит РИА Новости сообщение армянского Минобороны.

В Азербайджане заявили, что армянские военные обстреляли четыре населённых пункта на границе двух государств.

«Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры», — добавили в азербайджанском Минобороны.

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