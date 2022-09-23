Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
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«Примерно в 7:40 23 сентября подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским боевым позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — приводит РИА Новости сообщение армянского Минобороны.
В Азербайджане заявили, что армянские военные обстреляли четыре населённых пункта на границе двух государств.
«Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры», — добавили в азербайджанском Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Баку и Ереван к сдержанности.