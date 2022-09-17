ОДКБ стремится урегулировать напряжённость между Арменией и Азербайджаном мирным путём

ОДКБ стремится урегулировать напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном мирным способом, заявил глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Пока мы никакую шашку из ножен не достаём и стараемся максимально решить вопросы мирным путём», — приводит РИА Новости слова Сидорова.

По его словам, работа в данном направлении имеет перспективу также и в Центральной Азии.

Он добавил, что основной задачей сегодняшего дня было побывать на местах, где проходили столкновения.

Ранее Армения и Азербайджан пришли к соглашению о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября после эскалации напряжённости на границе двух государств.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.