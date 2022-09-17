Миссия ОДКБ посетила несколько участков на границе Армении и Азербайджана
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что группу возглавляет генерал-полковник Анатолий Сидоров.
По данным агентства, представители ВС Армении продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила два населённых пункта.
Ранее Армения и Азербайджан пришли к соглашению о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября после эскалации напряжённости на границе двух государств.
Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.