Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира
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Об этом сообщило киргизское агентство Turmush.
«Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между странами, проведение работ по урегулированию ситуации. С киргизской стороны подписал я, с таджикской — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — заявил Ташиев.
Ранее российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе.