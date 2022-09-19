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Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира

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Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол об установлении мира.
Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило киргизское агентство Turmush.

«Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между странами, проведение работ по урегулированию ситуации. С киргизской стороны подписал я, с таджикской — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — заявил Ташиев.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе. 

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