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Блинкен заявил о необходимости лидерства США в мире

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Если США не будут занимать лидирующую роль в мире, то её займёт кто-нибудь ещё, чьи ценности, возможно, не будут совпадать с американскими, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — её занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями», — цитирует РИА Новости Блинкена.

По его словам, возможна ситуация, при которой лидирующее место не занимает никто.

Он отметил, что в таком случае образуется вакуум, который могут заполнить «плохие вещи», прежде чем его заполнят «хорошие».

Также Блинкен заявил, что Соединённые Штаты оказывают помощь Украине, чтобы не допустить появления конфликтов в других регионах и не оказаться в них вовлечёнными. 

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