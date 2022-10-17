Блинкен: США оказывают помощь Украине, чтобы не допустить новых конфликтов

Соединённые Штаты оказывают помощь Украине, чтобы не допустить появления конфликтов в других регионах и не оказаться в них вовлечёнными. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на мероприятии в Стэнфордском университете.

По его словам, ситуация вокруг украинского конфликта подрывает принципы, зафиксированные в уставе ООН, которые были нацелены на «избежание нового конфликта после Второй мировой войны».

«Если мы не вступимся за это, то есть риск открыть «ящик Пандоры», — цитирует Блинкена РИА Новости.

По его мнению, при возникновении новых конфликтов, США неизбежно будут в них вовлечены, поэтому, отметил Блинкен, их необходимо предотвратить, чтобы «не было необходимости отвечать».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, подтверждением участия НАТО в войне против России.