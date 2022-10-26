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Производитель NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Украине

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США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, заявил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес.

«Мы только что поставили два комплекса NASAMS», — приводит ТАСС слова Хейеса в интервью CNBC.

По его словам, развёртывание комплексов на Украине уже началось.

В конце сентября в Пентагоне заявили, что США не передавали Украине NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

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