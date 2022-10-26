Производитель NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Украине
«Мы только что поставили два комплекса NASAMS», — приводит ТАСС слова Хейеса в интервью CNBC.
По его словам, развёртывание комплексов на Украине уже началось.
В конце сентября в Пентагоне заявили, что США не передавали Украине NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев.
Позднее министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.