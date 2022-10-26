Производитель NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Украине

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, заявил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес.

«Мы только что поставили два комплекса NASAMS», — приводит ТАСС слова Хейеса в интервью CNBC.

По его словам, развёртывание комплексов на Украине уже началось.

В конце сентября в Пентагоне заявили, что США не передавали Украине NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.