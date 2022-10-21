Узнать больше

Глава Пентагона Остин пообещал продолжать поставки военной помощи Украине

Короткая ссылка
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.
Глава Пентагона Остин пообещал продолжать поставки военной помощи Украине
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

По её данным, Остин «подчеркнул сохранение международным сообществом поддержки выстраивания устойчивой мощи Украины» и «обеспечения её способности защищаться в будущем».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры по телефону.

Они обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

В Кремле заявили, что телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена не планируется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить