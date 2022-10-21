Глава Пентагона Остин пообещал продолжать поставки военной помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

По её данным, Остин «подчеркнул сохранение международным сообществом поддержки выстраивания устойчивой мощи Украины» и «обеспечения её способности защищаться в будущем».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры по телефону.

Они обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

В Кремле заявили, что телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена не планируется.