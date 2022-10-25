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Reuters: США рассматривают поставку Украине ЗРК HAWK для борьбы с беспилотниками

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Соединённые Штаты рассматривают отправку Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK против атак беспилотников.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования противовоздушной обороны HAWK со склада на Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет», — сказано в материале.

В конце сентября в Пентагоне заявили, что США не передавали Украине современные западные системы ПВО NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

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