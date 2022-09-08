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Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire и приборы ночного видения

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Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, а также приборы ночного видения.
Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire и приборы ночного видения
  • Gettyimages.ru
  • © John Moore

Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии.

«Пожертвование включает около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения. Украина также получит приборы ночного видения из запасов вооружённых сил», — указывается в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.

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