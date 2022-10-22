«Повышение ставок»: как США втягиваются в конфликт на Украине

Вашингтон потратил немало денег на помощь Киеву, чтобы гарантировать, что Россия не преуспеет в ходе спецоперации на Украине, заявил президент США Джо Байден. Ранее в американских СМИ появилась информация, что впервые за 80 лет в Европу была переброшена 101-я воздушно-десантная дивизия армии США, которая сейчас проводит учения в Румынии. По словам командиров этого подразделения, в случае дальнейшей эскалации десантники готовы зайти на территорию Украины. По мнению экспертов, США повышают глобальный конфликтный потенциал ситуации, продолжая использовать Украину как инструмент ослабления России.

Соединённые Штаты не могут позволить России преуспеть в рамках спецоперации на Украине, и Вашингтон вложил значительные средства для достижения этой цели, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы тратим много денег на помощь украинцам. Но дело здесь не только в украинцах, но и в НАТО, в Западной Европе, в том, чтобы гарантировать, что Путину не удастся преуспеть», — подчеркнул он.

Так Байден ответил на вопрос журналиста о его отношении к возможному сокращению военной поддержки киевского режима в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут 8 ноября.

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Напомним, 14 октября президент США одобрил выделение нового пакета помощи Киеву на сумму $725 млн. В него вошли десятки тысяч артиллерийских снарядов, противотанковые системы, боеприпасы к РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение. Тогда в Пентагоне уточнили, что с начала СВО американская сторона выделила уже около $17,6 млрд на оказание помощи Украине.

В российском МИД неоднократно предупреждали, что накачивание Киева оружием со стороны Запада повышает конфликтный потенциал ситуации. На это, в частности, указывал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Воспринимаем заявления американского руководства о намерении поддерживать Зеленского дополнительными поставками ПВН (продукции военного назначения. — RT), в том числе новейших образцов, как ещё одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта… Призываем США и их союзников… перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведёт к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», — сказал дипломат.

Освоение территории

Вместе с тем незадолго до упомянутого интервью Байдена телеканал CBS News опубликовал материал, посвящённый учениям, которые сейчас проводит 101-я воздушно-десантная дивизия армии США в Румынии «в нескольких километрах от украинской границы». Командиры этого подразделения заявили журналистам, что они готовы в любой момент зайти на территорию Украины в случае эскалации ситуации.

«Командный состав неоднократно сообщал CBS News, что они всегда «готовы вступить в бой даже сегодня» и, хотя они находятся там с целью защиты территории НАТО, если произойдёт эскалация боевых действий или любая атака на НАТО, они полностью готовы пересечь украинскую границу», — подчёркивается в материале.

Бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в Румынии

Gettyimages.ru

© ALEXANDRA RADU/Anadolu Agency

101-я воздушно-десантная дивизия армии США, получившая прозвище «Кричащие орлы», размещена на румынской военной авиабазе. Всего для усиления восточного фланга альянса из США прибыло около 4,7 тыс. бойцов. CBS подчёркивает, что переброска этого подразделения на территорию Европы произошла впервые за почти 80 лет.

По словам одного из командиров бригады полковника Эдвина Маттаидеса, благодаря своей выгодной позиции его подразделение «внимательно наблюдает» за российскими войсками, «выстраивает цели для тренировок» и проводит учения, которые «точно повторяют то, что происходит в реальном конфликте».

В свою очередь, заместитель командира дивизии бригадный генерал Джон Любас заявил журналистам, что американские военные «готовы защищать каждый дюйм территории НАТО».

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«Мы привносим уникальный потенциал, наш десантно-штурмовой потенциал… Мы лёгкая пехота, но при этом обладаем мобильностью благодаря нашим самолётам и десантированию», — сказал он.

Напомним, с февраля 2022 года Пентагон направил в Европу дополнительно 20 тыс. военнослужащих. Таким образом, к концу июня общее количество американских военных на континенте превысило 100 тыс. На саммите НАТО в Мадриде Джо Байден заявил, что США намерены ещё больше усилить своё военное присутствие в Европе.

В Пентагоне сообщили, что в рамках этого усиления дополнительные подразделения будут направлены в Польшу, где также будут созданы командные центры и размещён батальон снабжения. В Румынии на ротационной основе дислоцирована бригада американских войск. Кроме того, США усилят своё присутствие, также на ротационной основе, в Прибалтике и нарастят интенсивность военных учений совместно с вооружёнными силами этих стран.

Кроме того, в Испанию направятся два эсминца ВМС США (увеличив их общее количество до шести), а в Великобританию — два эскадрона истребителей F-35. В Германии США уже развернули новые командные пункты, батальон ПВО и инженерной бригады. В Италии будет размещена батарея ПВО ближнего действия.

Плохие карты

Последнее заявление Джо Байдена о целях, которые преследует Вашингтон, финансируя киевский режим, лишний раз подтверждает, что США фактически являются одним из участников конфликта на Украине, отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Байден фактически в прямом эфире признал, что США являются стороной конфликта. Это ставит под очень серьёзные сомнения заявления представителей его администрации и руководства НАТО об обратном. Конечно, участие США и НАТО в ситуации на Украине — это секрет Полишинеля, но в любом случае такое признание ставит всех чиновников, говоривших об обратном, в глупое положение», — подчеркнул собеседник RT.

Пентагон

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В свою очередь, заявления американских военных о готовности зайти на территорию Украины — это явное проявление агрессии, которое полностью сводит на нет все слова о статусе наблюдателя, добавил Мухин. Однако подобный сигнал не стоит воспринимать как проявление сильной позиции в нынешнем кризисе, подчеркнул политолог.

«Повышение ставок происходит, когда у игрока на руках «плохие карты». Судя по всему, они находятся не в том блестящем положении, в котором представлены в западных СМИ. Именно поэтому США пытаются произвести впечатление на российскую сторону, играя мускулами», — считает аналитик.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, нынешняя ситуация на Украине и сама страна остаются для США инструментом сдерживания России.

«Финансируя этот конфликт, США пытаются ограничить, сдержать Россию. Для них это важно, потому что они считают, что нынешний конфликт даёт им односторонние долговременные преимущества. Слабая Россия — это преимущество для Запада. А Украина — это расходный материал, который в данном случае служит этой цели. Что будет с самой Украиной и украинцами — это для них последний вопрос», — подчеркнул политолог в комментарии RT.

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При этом информация о размещении в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии армии США косвенно подтверждает настрой американской стороны включиться в прямой вооружённый конфликт с РФ, считает он.

«С военной точки зрения армия США давно готова на такой шаг, но политическое решение ещё не принято. Для них важно, чтобы Россия в случае неблагоприятного развития ситуации не получила контроль над всей Украиной. Однако 101-й дивизии недостаточно для того, чтобы участвовать в каких-то крупных операциях. Её достаточно, чтобы остановить на время потенциальное продвижение российских войск и дать время для принуждения её к каким-то переговорам. Это скорее элемент шантажа, чем реальная проекция военной силы», — полагает Брутер.

При этом американский истеблишмент не заинтересован в политическом урегулировании ситуации и будет добиваться военного решения, используя для этого Украину, добавил эксперт.

«На сегодняшний момент ситуация действительно зашла очень далеко. Сейчас сложно представить, как может выглядеть ничья или какой-либо договор о замораживании ситуации при участии США. Деятели вроде Илона Маска, предлагающие её решение, должны понимать, что для политического истеблишмента это выглядит смешно. Что по этому поводу в действительности думает Вашингтон, нам озвучил Джо Байден», — резюмировал аналитик.