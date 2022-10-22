CBS: сигнал Москве и союзникам — США отправили элитный десант на границу Румынии с Украиной

Пентагон разместил 101-ю воздушно-десантную дивизию, насчитывающую 4,7 тыс. человек, на румынской военной авиабазе. По словам командиров, в случае обострения конфликта или нападения на НАТО подразделение будет готово зайти на украинскую территорию, сообщает CBS News.

На фоне растущей напряжённости между Россией и НАТО в Европу впервые почти за 80 лет была переброшена 101-я воздушно-десантная дивизия армии США. Подразделение лёгкой пехоты, получившее прозвище «Кричащие орлы», способно развёртываться на любом поле боя в течение нескольких часов, сообщает CBS News.

С начала спецоперации российские войска «пытаются взять под контроль» портовые города Николаев и Одессу, чтобы перекрыть ВСУ доступ к Чёрному морю. В свете этой «угрозы» США отправили в соседнюю Румынию «одну из самых элитных десантно-штурмовых дивизий с некоторым количеством тяжёлой техники», утверждает телеканал.

«Мы готовы защищать каждый дюйм натовской земли», — заверил в интервью CBS заместитель командира дивизии бригадный генерал Джон Любас. «Мы лёгкая пехота, но при этом обладаем мобильностью благодаря нашим самолётам и десантированию», — добавил он.

Съёмочная группа телеканала посетила передовую оперативную площадку, которая находится примерно в трёх милях от украинской границы. Здесь американские и румынские войска проводили совместные наземные и воздушные штурмовые учения, при этом артиллерия и танки, задействованные в тренировках, использовали боевые снаряды.

Манёвры должны были воссоздать реальные бои между украинскими и российскими войсками. Кроме того, эти учения, проходящие так близко к границе, служат чётким сигналом для Москвы и союзников Америки по НАТО, что армия США находится рядом, рассуждает CBS.

Американское подразделение размещается на румынской военной авиабазе. Всего для усиления восточного фланга альянса из США прибыло около 4,7 тыс. бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии, отмечает телеканал.

Второй командир бригады полковник Эдвин Маттаидес сказал телеканалу, что благодаря своей выгодной позиции его подразделение «внимательно следит» за российскими войсками, «выстраивает цели для тренировок» и проводит учения, которые «точно повторяют то, что происходит» в реальном конфликте. «Это держит нас в тонусе», — пояснил он.

Командиры «Кричащих орлов» неоднократно заявляли телеканалу, что в случае необходимости они могут вступить в бой в любой момент. И хотя формально американские десантники находятся в Румынии, чтобы защищать территорию НАТО, в случае обострения боевых действий или нападения на альянс они «полностью готовы пересечь границу с Украиной», обращает внимание CBS News.