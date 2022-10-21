Бывший офицер разведки США: зима сыграет русским на руку

13:40
Путин отметил «достаточно высокий» уровень безработицы в Магаданской области
Ситуация на рынке труда в России в целом стабильна, но в Магаданской области уровень безработицы достаточно высокий, отметил российский президент Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Носовым.
13:35
Сёмин заявил, что «Локомотива» оказался не готов к старту сезона
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главную проблему московского клуба в этом сезоне.
13:34
Федерация дзюдо России окажет необходимую помощь для восстановления Романова
Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик высказался о ситуации с ранением заслуженного тренера Игоря Романова.
13:29
Долина и Бутман выступят на концерте по случаю 100-летия джаза в Нижнем Новгороде
Певица Лариса Долина и музыкант Игорь Бутман выступят на гала-концерте, посвящённом 100-летнему юбилею российского джаза, в Нижнем Новгороде.
13:28
Минобороны: ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области за сутки
Вооружённые силы России сорвали две попытки наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской области за сутки. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
13:28
Психиатр Благинина напомнила, что стресс может стать причиной развития астении
Врач-психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Наталья Благинина, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, назвала основные симптомы астении.
13:26
ВКС России высокоточным ударом уничтожили ангар с техникой ВСУ в районе Новой Каменки
Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по ангару Вооружённых сил Украины с иностранной военной техникой в Херсонской области, сообщило российское Министерство обороны.
13:24
Песков: Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика
Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:24
Источник: Роналду может попасть в заявку МЮ на матч с «Шерифом»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду до понедельника, 24 октября, будет тренироваться индивидуально, сообщает журналист Роб Доусон.
13:23
В Петербурге юбилейную выставку Врубеля продлили до 14 ноября
В Русском музее Петербурга до 14 ноября продлили выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения».
13:23
Тарасова: мне одинаково интересно комментировать соревнования и судить в шоу
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о работе в качестве комментатора соревнований и судьи ледовых шоу.
13:22
Эксперт Кузеев посоветовал разделять финансовые цели для оптимизации своего бюджета
Директор по продукту подписки «Пакет» Х5 Group Андрей Кузеев рассказал, как оптимизировать бюджет и грамотно управлять своими финансами.
13:22
В суде заявили, что дело сотрудника МЧС Репина относится к периоду его работы в омском УФНС
В Басманном суде Москвы сообщили, что уголовное дело в отношении главы контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина относится к периоду его работы начальником УФНС по Омской области.
13:20
В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина телефонных переговоров с Эрдоганом
В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
13:18
Песков: инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам Москвы и Анкары
Инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам и Москвы, и Анкары, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что пока «стройного понимания» работы хаба нет, однако концептуально идея уже одобрена главами двух государств.
13:18
Синоптик Тишковец посоветовал автомобилистам переходить на зимнюю резину через две недели
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда автомобилистам стоит поменять летнюю резину на зимнюю.
13:17
Президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о ценах на билеты
Президент «Адана Демирспор» упомянул российского нападающего Артёма Дзюбу, говоря о желании повысить цены на билеты.
13:16
Ортопед Иванов назвал позу на левом боку самой полезной для сна
Врач травматолог-ортопед областной больницы города Химки Марк Иванов рассказал, в каком положении лучше всего спать.
13:14
Психолог Андрияничева назвала чувство одиночества причиной шопоголизма
Психолог Майя Андрияничева рассказала, как психика человека связана с его желанием копить деньги или тратить их.
13:12
В Кремле прокомментировали сроки окончания частичной мобилизации в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сроки окончания частичной мобилизации в России.
13:10
В Крыму заявили, что местные футбольные клубы готовы к вступлению в российские лиги
Заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов рассказал о процессе интеграции местных клубов в российские турниры.
13:07
Синоптик Тишковец спрогнозировал снег в Центральной России после 10 ноября
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда в центральной части России может выпасть первый снег.
12:59
Песков: в Кремле не обсуждалось введение двухгодичной службы в армии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждалось введение двухгодичной службы по призыву в армии.
12:57
Аналитик Мищенко спрогнозировал стоимость нефти на уровне $90—100 за баррель
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT спрогнозировал стоимость нефти в ближайшие недели.
12:57
Галстян сообщил, что раненный в Запорожье тренер Романов будет прооперирован
Золотой призёр Олимпиады по дзюдо Арсен Галстян рассказал о состоянии здоровья его тренера Игоря Романова.
12:54
Песков: никаких обсуждений на тему возможности призыва женщин в армию нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений на тему возможного призыва женщин в армию нет.
12:49
Вратарь «Сочи» Адамов пропустит от двух до трёх недель из-за перелома носа
Вратарь «Сочи» Денис Адамов пропустит от двух до трёх недель.
12:48
Чемпион ОИ по дзюдо Галстян сообщил, что его тренер получил ранение в ходе СВО
Золотой призёр Олимпиады по дзюдо Арсен Галстян сообщил, что его тренер Игорь Романов получил ранение в ходе специальной военной операции.
12:45
Суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Репина за взятку
Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин арестован по делу о взятке до 17 декабря.
12:45
Bloomberg: в Белом доме обсуждают возможность проверок сделок Маска
В Белом доме обсуждают, необходимо ли проверить на предмет соответствия национальной безопасности сделок американского предпринимателя Илона Маска.
12:41
В Приднестровье заявили о приостановке работы двух предприятий из-за дефицита газа
Министр экономики Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК) приостановили работу из-за дефицита газа.
12:39
Manchester Evening News: Роналду принял решение тренироваться индивидуально
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил тренироваться индивидуально, сообщает Manchester Evening News.
12:29
Терюшков: ледовые шоу по фигурному катанию навязывают обществу ложных кумиров
Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о ледовых представлениях по фигурному катанию с участием знаменитых спортсменов и звёзд шоу-бизнеса.
12:28
Бывший спортивный директор «Торпедо» рассказал об основном акционере клуба Авдееве
Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал об основном акционере московского клуба Романе Авдееве.
12:27
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
12:21
Мишустин распределил кураторство высокотехнологичных отраслей между вице-премьерами
Российский премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство высокотехнологичных отраслей между вице-премьерами. Об этом говорится в Telegram-канале кабинета министров.
12:16
СЭ: «Локомотив» рассматривает только Галактионова на пост главного тренера
«Локомотив» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера только наставника «Пари НН» Михаила Галактионова, сообщает «Спорт-Экспресс».
12:15
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв произошёл в Николаеве на юге Украины, пишет украинское издание «Страна.ua».
12:15
Камоцци считает «Спартак» фаворитом в матче с «Химками»
Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, оценил шансы столичного «Спартака» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
12:07
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
В УФСБ по Ульяновской области сообщили, что местный житель был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для получения сведений о дислокации подразделений Вооружённых сил России.
12:07
СК России возбудил дело по факту обстрела переправы в Херсоне со стороны ВСУ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела переправы в Херсоне со стороны Вооружённых сил Украины.
12:04
Фетисов считает Капризова лидером «Миннесоты»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
12:00
МИД Ирана призвал иранских граждан покинуть Украину
Министерство иностранных дел Ирана призвало иранских граждан покинуть территорию Украины.
11:51
Исследование показало, что более 50% россиян хотели бы провести зиму в Сочи
Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, какие города россияне считают самыми комфортными для осенне-зимнего периода.
11:51
Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала сообщения союзникам в четыре утра
Лиз Трасс перед уходом в отставку с поста британского премьера писала взволнованные сообщения своим союзникам в четыре утра. Об этом пишет Dailу Mail.
11:51
Кулеба сообщил о переговорах с премьером Израиля о предоставлении военной помощи Киеву
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что провёл переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о предоставлении военной помощи Украине.
11:49
В Англии сообщили, что Роналду тренируется с молодёжной командой МЮ
Нападающий Криштиану Роналду тренируется с молодёжной командой «Манчестер Юнайтед», сообщает английский журналист Самуэль Лакхёрст в Twitter.
11:49
Синоптик Тишковец спрогнозировал снежный покров в пределах нормы предстоящей зимой
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какой ожидается предстоящая зима в Центральной России, согласно долгосрочному прогнозу.
11:48
Врач Жданова предупредила о риске инфекций из-за некачественного маникюра
Врач общей практики Анастасия Жданова рассказала, чем могут грозить процедуры маникюра и педикюра, проведённые с нарушениями.
11:46
Эндокринолог Нечаева назвала проблемы с почками возможным последствием ожирения
Врач-эндокринолог Группы компаний «ОМС» кандидат медицинских наук Ольга Нечаева предупредила, что лишний вес может осложнять течение ряда заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их.