Dagens Nyheter Оригинал

«Избежать третьей мировой войны» — Dagens Nyheter опубликовала призыв читателя

Материал представлен в переводе ИноТВ
Третьей мировой войны необходимо избежать любой ценой, пишет читатель газеты Dagens Nyheter Кристер Нюландер. По его словам, от отношения Евросоюза и США к конфликту между Россией и Украиной волосы встают дыбом и конфликтующим сторонам нужно незамедлительно сесть за стол переговоров и не покидать его до тех пор, пока не будет достигнут мир.
«Избежать третьей мировой войны» — Dagens Nyheter опубликовала призыв читателя
AP
Шведская Dagens Nyheter опубликовала письмо своего читателя Кристера Нюландера с призывом избежать третьей мировой войны и как можно быстрее достигнуть мирного решения конфликта.
 
По словам Кристера, ни один здравомыслящий человек не хочет третьей мировой войны, однако он удивляется интенсивности нарастания напряжённости в Европе с каждой неделей. Автор решил напомнить, с чего всё началось. «Что бы вы ни думали о российском президенте Владимире Путине, в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, он совершенно ясно дал понять, что Россия не согласится с тем, чтобы русскоязычные жители Украины были убиты и подвергнуты дискриминации или что Украина может присоединиться к НАТО».
 
Нюландер продолжил: «Восемь лет спустя, после того, как были убиты тысячи русскоязычных и как раз перед тем, как Украина должна была подать заявку на членство в НАТО, Россия стала действовать военными методами. Тогда ЕС и США применили гигантские санкции против России, не продумав последствий. В результате Евросоюз значительно пострадал, а экономика России процветает. В то же время ЕС и США поставляют Украине оружие и проводят военную подготовку на сумму почти один миллиард шведских крон, что значительно обостряет противостояние».
 
Кристер возмутился тем, что в СМИ сообщают о способности Украины победить, что «должно быть самым необдуманным заявлением за долгое время. На самом деле конфликт обостряется, сотни тысяч людей рискуют жизнями, а страна превращается в руины».
 
Кристер удивляется, «насколько на самом деле глупы политики и военные». По его мнению, «если эта необдуманность приведёт к третьей мировой войне, то погибнут сотни миллионов людей, а условия жизни на планете резко ухудшатся, чего ни в коем случае произойти не должно»
 
Автор письма утверждает, что «ни один конфликт не стоит такой цены. Гораздо разумнее было бы, если бы стороны осознали свои ошибки и сели за стол переговоров и им не разрешалось бы его покидать до тех пор, пока не будет достигнут мир».
 
Кристер Нюландер далее пишет: «Мы знали, что Путин может быть опасен, но от отношения ЕС и США к конфликту волосы встают дыбом. Такой подход свидетельствует о безграничном неблагоразумии и почти такой же опасности»
 
«Если стороны будут действовать мудро, мир, вероятно, может быть достигнут до Рождества», — резюмировал автор.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Dagens Nyheter Швеция Европа
теги
Владимир Путин военнослужащие вооруженный конфликт Джо Байден Европа Евросоюз ЕС Запад переговоры Россия Скандинавия спецоперация России на Украине США Украина Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров