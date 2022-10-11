Der Tagesspiegel Оригинал

Орбан: мир на Украине возможен только путём переговоров России и США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перемирие в конфликте на Украине «должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и Россией», передаёт Der Tagesspiegel. По его словам, тот, кто думает иначе, «не живёт в этом мире»: «реальное соотношение сил выглядит по-другому». При этом Орбан дал понять, что не считает Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. Надежды на мир он связывает с именем экс-президента США Дональда Трампа.
Орбан: мир на Украине возможен только путём переговоров России и США
AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к российско-американским переговорам о прекращении огня на Украине. При этом надежды на мир он связывает с именем экс-президента США Дональда Трампа, которому не удалось переизбраться на второй срок два года назад, пишет Der Tagesspiegel.

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и Россией, — заявил Орбан в публичном интервью, организованном журналом Cicero и газетой Berliner Zeitung в Берлине во вторник. — Тот, кто думает, что эта война будет завершена путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальное соотношение сил выглядит по-другому».
 
При этом Орбан отметил, что Украина в состоянии обороняться только благодаря военной поддержке со стороны США. По его словам, конфликт ещё не закончился только потому, что так хотят американцы. «Поэтому американцы должны достигнуть соглашения с русскими. И тогда война закончится», — подчеркнул премьер-министр.
 
В то же время Орбан дал понять, что не считает Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. «Президент США зашёл слишком далеко», — заявил он. Орбан напомнил о высказываниях Байдена в адрес президента России Владимира Путина: президент США утверждал, что им трудно вести друг с другом переговоры о мире.
 
«То, что я скажу, прозвучит грубо. Но надежда на мир зовётся Дональдом Трампом», — отметил Орбан.
 
Орбан находится с визитом в Берлине и уже успел встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем (СДПГ) и бывшим канцлером Ангелой Меркель (ХДС). Он указал, что Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине. Когда ему задали этот вопрос на мероприятии, организованном журналом Cicero и газетой Berliner Zeitung, он ответил: «Конечно».
 
Он отметил, что Меркель уже предотвратила боевые действия в 2014 году. «То, что сделала Ангела Меркель во время кризиса вокруг Крыма, было шедевром», — заявил политик. В то время «дело не дошло до войны» только благодаря дипломатическим усилиям Германии. Орбан подчеркнул: «Они не дали этому взорваться», — передаёт Der Tagesspiegel. 
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