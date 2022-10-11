Le Figaro: на Украине настало время для переговоров между Киевом и Москвой

По словам обозревателя Le Figaro, никто ни на Украине, ни среди её союзников не готов идти до конца ради своих целей, а значит, появилось пространство для ведения переговоров. И теперь важно хотя бы наладить прямой контакт между главами силовых ведомств России и США, считает автор статьи. Но главное — чтобы переговоры привели к успеху, они должны помочь сохранить лицо руководителям как в Москве, так и в Киеве.

На территории российской специальной операции на Украине установилось военное равновесие, а это значит, что стали возможны политические переговоры между Россией и Украиной, пишет обозреватель Le Figaro. Именно этого и хотят крупные державы, члены Совета Безопасности ООН.

«Главные друзья Украины со времён революции на Майдане 2014 года, американцы», во многом помогают Киеву, но и они не хотят идти до последнего, отмечает автор статьи. На данный момент их цель в том, чтобы избежать эскалации конфликта до «ядерного армагеддона» и по возможности достигнуть прекращения огня. Так, автор статьи напоминает, что они позволили утечку в СМИ информации, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинцы. Так они хотят показать Киеву, что не стоит заходить слишком далеко.

Некоторые комментаторы уверяют, что российская армия развалена, и прогнозируют в России чуть ли не революцию. Но обозреватель Le Figaro предупреждает, что не стоит принимать желаемое за действительное. По его словам, всем бы хотелось, чтобы Путин ушёл в отставку, а Россия вернулась бы к границам 1991 года, отказалась бы от своей сферы влияния, сократила размер армии, уничтожила бы ядерное оружие и стала бы «чем-то вроде большой и мирной Польши». «Но этот прекрасный сценарий практически не имеет шансов на реализацию».

Прежде всего, Путин уходить никуда не собирается, отмечает автор статьи. И редкие независимые опросы общественного мнения говорят, что россияне его поддерживают. Военный переворот тоже маловероятен, тем более что российского президента хорошо охраняет ФСО.

По словам автора статьи, если российская армия не очень качественная, она превосходит украинскую количеством. По мнению обозревателя, Россия больше не будет идти в наступление, зато окопается в рамках новых территорий. При этом, как показала история с Крымским мостом, на каждую атаку против своей инфраструктуры Россия будет давать жёсткий ответ.

Автор статьи продолжает: украинская армия хоть и гордится собой, но нельзя сказать, что она не устала. При этом в ДНР местные военные сражаются яростно, поскольку украинская артиллерия их бомбила с 2015 по 2022 год, пишет французский журналист. Он отмечает, что у украинцев современный менталитет и они хотели бы вернуть утраченные территории, но не ценой смерти половины молодых мужчин.

Но главная проблема на переговорах России и Украины заключается в том, что для того, чтобы они имели шанс на успех, они должны помочь и российским, и украинским властям сохранить лицо. А на сегодняшний день ещё никто не нашёл такого «волшебного рецепта». Но автор статьи предлагает хотя бы наладить прямой канал коммуникации между главой ЦРУ США и его российским коллегой Николаем Патрушевым.

Автор статьи отмечает, что те европейские страны, которые призывают Украину вернуть себе Крым, не мыслят реалистично. Жители Крыма, признаёт французский обозреватель, чувствуют себя русскими, и такая атака лишь приведёт к большему ответу России.

Чтобы этот региональный конфликт не превратился в мировой, важно сделать так, чтобы с обеих сторон замолчали те, кто призывает идти до конца, и чтобы открылась дорога к переговорам между Россией и Украиной, пишет Le Figaro.