Бывший офицер разведки США: НАТО приносит Украину в жертву, чтобы навредить России

23:31
Арбитр Федотов: на дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил Москалёва
Российский судья Игорь Федотов поделился мнением о том, какого арбитра следует назначить на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак».
23:23
Юран отреагировал на информацию, что он стал фаворитом на пост главного тренера «Локомотива»
Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что он стал фаворитом на пост главного тренера московского «Локомотива».
23:18
Аксёнов назвал удары по Украине 10 октября новым этапом спецоперации
Удары по Украине 10 октября являются новым этапом специальной военной операции, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
23:15
Друг Кокорина: про Дзюбу я ничего не хочу говорить
Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о бывшем капитане сборной России Артёме Дзюбе.
23:06
Нигматуллин: матч с ЦСКА станет проверкой для Абаскаля
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с участием ЦСКА и красно-белых.
23:01
Боррель заявил, что благополучие ЕС базировалось на дешёвых энергоресурсах из России
Благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
22:59
Головин рассказал про общение с Черчесовым после матча их команд в ЛЕ
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чём общался с главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым после матча Лиги Европы.
22:51
Баскетболист Эртель ответил на критику из-за переезда в Россию
Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель высказался о своём решении перейти в «Зенит».
22:47
Вице-премьер Мантуров посетил предприятия Волгоградской области
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил в Волгоградской области предприятия «Титан-Баррикады» и «Красный Октябрь».
22:45
«Матч ТВ»: Юран — фаворит в борьбе за пост главного тренера «Локомотива»
Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран может возглавить «Локомотив».
22:45
ГА ООН одобрила открытое голосование по резолюции касательно референдумов в Донбассе
Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложение о проведении открытого голосования по проекту американской резолюции, осуждающей референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
22:40
Гутерреш обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
22:37
«Алания» обыграла тульский «Арсенал» и возглавила Первую лигу
«Алания» в гостях обыграла тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Первой лиги.
22:26
Камоцци считает, что Бакаеву нужно набраться терпения
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.
22:25
В небе над Херсоном прозвучало не менее десяти взрывов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 10 октября, предположительно, запустили не менее десяти ракет в небо над Херсоном.
22:17
Daily Mail: «Ливерпуль» лишился хавбека Диаса из-за травмы до декабря
Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас выбыл из строя на длительный срок.
22:05
Пилот погиб при падении дельтаплана в Оренбургской области
Опылявший поля в Оренбургской области дельтаплан потерпел крушение в Оренбургской области, пилот погиб, сообщает Центральное межрегиональное СУ СК на транспорте.
22:04
Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил одноклубников за помощь в достижении отметки в 700 голов на клубном уровне.
22:00
Ветеран армии США подверг критике решение Байдена финансово помогать Украине
Ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли раскритиковал решение американского лидера Джо Байдена финансово поддерживать украинский режим.
21:58
Резцова: не ожидала такого от шведских лыжниц
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о намерении шведских лыжниц отказаться от участия в чемпионате мира 2023 года.
21:53
Мостовой — о кандидатах на пост главного тренера «Локомотива»: хуже не будет
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кого могу назначить на освободившуюся должность главного тренера в московском «Локомотиве» после увольнения Йозефа Циннбауэра.
21:47
Глава Евросовета: ЕС покроет расходы Украины на зимние нужды
Европейский союз продолжит оказывать Украине поддержку в военной сфере, а также поможет стране подготовиться к зиме, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
21:44
Ари: Галицкий такой же умный, как Путин
Бывший игрок «Краснодара» Ари оценил вклад Сергея Галицкого в российский футбол.
21:40
В офисе Генсека ООН назвали взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта.
21:37
Пиоли: «Милан» должен доказать, что результат прошлого матча с «Челси» был случайностью
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
21:29
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту преследования Суровикина со стороны СБУ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту незаконного преследования Службой безопасности Украины командующего объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.
21:28
Силкин: не думаю, что блёклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о игре полузащитника московской команды Арсена Захаряна в текущем сезоне чемпионата России.
21:17
Постпред России Небензя провёл встречу с председателем ГА ООН Кёрёши
Постпред России при ООН Василий Небензя провёл встречу с председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чабой Кёрёши.
21:17
Sky Sports: полузащитник «Ромы» Дибала из-за травмы пропустит до полутора месяцев
Стали известны сроки восстановления хавбека «Ромы» Пауло Дибалы.
21:07
Захарова назвала лицемерием призывы США к мирным переговорам по Украине
За призывами США к мирным переговорам по Украине стоит лицемерие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:06
Свищёв считает, что World Athletics должна восстановить ВФЛА
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) должна прислушаться к здравому смыслу и восстановить в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
21:00
В Таджикистане начались учения ОДКБ «Рубеж»
В Таджикистане начались учения коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022».
20:59
Хачанов заявил, что до 20 лет в него было вложено около $1 млн
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, сколько денег вложили в него спонсоры до 20 лет.
20:50
Газзаев: если ЦСКА будет играть в обороне так же, как с «Динамо», «Спартак» переиграет их
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от дерби между армейским клубом и «Спартаком», которое состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.
20:47
CNN: российские хакеры атаковали сайты американских аэропортов
По меньшей мере 14 сайтов аэропортов США 10 октября оказались недоступны для пользователей, ответственность взяли на себя «русскоговорящие хакеры», сообщает телеканал CNN.
20:44
Анчелотти допустил, что Куртуа будет готов к матчу с «Барселоной»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что вратарь Тибо Куртуа может успеть восстановиться и помочь своей команде в эль-класико с «Барселоной».
20:38
В «Химках» прокомментировали информацию, что Гогниев отстранил трёх игроков
Пресс-служба «Химок» отреагировала на информацию, согласно которой главный тренер клуба Спартак Гогниев отстранил от тренировок футболистов.
20:36
В ХМАО объявили о завершении пожароопасного сезона
В Ханты-Мансийском автономном округе объявили о завершении пожароопасного сезона.
20:36
Захарова прокомментировала сообщение об объявлении её в розыск со стороны СБУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила её в розыск.
20:33
В Волгоградской области выявили 142 случая коронавируса за сутки
В Волгоградской области выявили 142 случая коронавируса за последние сутки.
20:31
«Штутгарт» уволил главного тренера Матараццо
«Штутгарт» объявил об увольнении с поста главного тренера американского специалиста Пеллегрино Матараццо.
20:25
В Керченском проливе начал работу третий паром
Вечером 10 октября судно «Мария» начало работу в Керченском проливе, сообщает Керченский торговый порт.
20:20
Сульянов рассказал о переговорах с экс-чемпионом UFC Алдо
Глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказал, что предложил контракт бывшему чемпиону мира UFC, бразильцу Жозе Алдо.
20:20
В Пермском крае зафиксировали 349 случаев COVID-19 за сутки
В Пермском крае зафиксировали 349 случаев COVID-19 за последние сутки.
20:16
СБУ объявила в розыск командующего группировкой сил России в зоне СВО Суровикина
Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.
20:15
В Оренбургской области подтвердили 109 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области подтвердили 109 случаев COVID-19 за последние сутки.
20:11
Главный тренер ПСЖ Галтье рассказал о состоянии Месси
Главный тренер «Пари-Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал состояние нападающего Лионеля Месси, который пропустит матч четвёртого тура Лиги чемпионов с «Бенфикой».
20:03
Глава СПЧ Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске.
19:59
Де Хеа: хотел бы играть в «Манчестер Юнайтед» ещё несколько лет
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о своём будущем в английском клубе.
19:56
В Татарстане зарегистрировали 318 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 318 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 20 человек.