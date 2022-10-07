Le Figaro: Франция ищет баланс между военной помощью Украине и сохранением собственных арсеналов

Во Франции обсуждают возможность поставки новой партии САУ Caesar на Украину, осуществить которую планируется за счёт вооружений, обещанных Дании, сообщает Le Figaro. Сложность, по словам газеты, заключается в том, что у самой Франции нет большого запаса упомянутых артиллерийских установок. Таким образом, страна пытается сохранить баланс между выполнением своих союзнических обещаний и поддержанием собственной безопасности, пишет издание.

Во Франции обсуждают возможность поставки новой партии САУ Caesar для нужд украинской армии, сообщает Le Figaro. Как напоминает газета, эти мобильные артиллерийские установки большой дальности позволяют наносить удары «по глубоким целям» и уязвимым точкам армии противника.

Проблема в том, что во Франции нет упомянутых САУ в большом количестве, пишет издание. Страна уже поставила 18 из имеющихся в её распоряжении 76 единиц. Таким образом, следующая поставка должна быть обеспечена за счёт заказа из 19 САУ Caesar, предназначенных для Дании. Франция заверяет, что будет оказывать поддержку Киеву «в течение длительного времени».

Как передаёт газета, в период украинского контрнаступления на фронте на Запад оказывается сильное давление, чтобы заставить его продолжать прилагать опосредованные военные усилия. На прошлой неделе Соединённые Штаты объявили о выделении нового транша помощи Киеву в размере $1 млрд и поставке новых ракетных комплексов Himars. Они будут произведены специально для Украины и доставлены в ближайшие месяцы. Военная помощь США уже составила более $16 млрд.

Усилия европейцев по сравнению с этим минимальны, замечает издание. По данным Кильского института мировой экономики, Франция значительно отстаёт по объёмам поддержки Украины от других стран. Размер её военной помощи не превышает €233 млн. Для сравнения, в Польше этот показатель равен €1,8 млрд, а в Германии — €1,13 млрд. Тем не менее, по заявлению министра Вооружённых сил Себастьяна Лекорну, эти цифры не отражают всей реальности. «Эти рейтинги учитывают то, что обещано, а не то, что было доставлено», — подчеркнул он, заверив, что Франция выполняет свои обязательства.

Как напоминает газета, Франция, в отличие от других партнёров Украины, держит в секрете список поставляемых ею вооружений. «Эта позиция была правильной для того, чтобы не давать указаний противникам. Но её трудно понять, если учесть, что все остальные страны поступают наоборот», — сетует источник издания, близкий к Елисейскому дворцу.

Как сообщает Le Figaro, с начала войны Франция поставляла Киеву противотанковые и зенитные комплексы, индивидуальное снаряжение, бронетранспортёры, САУ Caesars и другие артиллерийские орудия. Она также оказывала материально-техническую поддержку, предоставляя возможности для технического обслуживания вооружений, а также топливо и боеприпасы. Кроме того, страна помогала Украине своими разведывательными и учебными ресурсами. «В ближайшие дни откроется новая глава», — пообещал министр вооружённых сил.

Тем не менее возможности французской армии, как и других европейских армий, ограничены, констатирует издание. Лишённая «подкладки», по выражению военных, она не в состоянии нарастить поставки техники, не рискуя истощением собственных запасов. По мнению начальника штаба Сухопутных войск генерала Шилля, вопрос в том, «где находится баланс» между политическим решением и стратегической ответственностью.