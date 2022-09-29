Bloomberg: США собираются отправить Киеву новые HIMARS — только в ближайшие годы Украина их не увидит

22:28
«Спартак» обыграл «Зенит» в матче Кубка России по футболу
Столичный «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
22:27
В «Вероне» отреагировали на новость об интересе к Андрею Мостовому
Спортивный директор итальянской «Вероны» Франческо Марокку отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Андрею Мостовому.
22:23
Промес обошёл Тихонова по количеству голов за «Спартак»
Московский «Спартак» принимает на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.
22:22
«Спартак» удвоил преимущество в кубковом матче с «Зенитом»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил второй мяч в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
22:21
Военком Дербента извинился за призывы граждан в военкомат через громкоговорители
Военный комиссар Дербента Фарид Мусаев извинился за некорректные призывы граждан в военкомат с применением громкоговорителей.
22:20
«Ъ»: в Британии растёт недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса
В Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс, план которой по выводу королевства из кризиса не только обрушил курс фунта стерлингов, но и вызвал дискуссии о возможной отставке главы правительства, пишет «Коммерсант».
22:18
Защитник МЮ Варан: хотим побеждать такие команды, как «Ман Сити» и «Ливерпуль»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал значение предстоящего дерби с «Манчестер Сити».
22:15
Промес открыл счёт в матче с «Зенитом» на 79-й минуте
«Спартак» первым открыл счёт в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
22:12
Сулейманов — о «Локомотиве»: печально, что такой клуб идёт на 12-м месте
Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о неудачном старте железнодорожников в нынешнем сезоне.
22:03
Госдеп не комментирует данные о подготовке очной встречи России и США по ДСНВ
В Госдепе США не комментируют сведения о подготовке Москвой и Вашингтоном очной встречи консультативной комиссии по ДСНВ.
22:03
Терюшков заявил, что не располагает информацией о задержке зарплат в «Химках»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что в подмосковном клубе уже три месяца не выплачивается зарплата.
22:00
Оператор «Турецкого потока» подал заявку на возобновление экспортной лицензии
Оператор трубопровода «Турецкий поток» — компания South Stream Transport B.V. — подал заявку на возобновление экспортной лицензии.
22:00
Игнатов получил травму в матче «Спартак» — «Зенит»
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов получил травму в матче Кубка России с «Зенитом».
21:56
Джокович переиграл Андухара и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Израиле
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
21:54
Санкции ЕС затронули поставку товаров для обслуживания «Турецкого потока» в России
Санкции Европейского союза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России. Об этом сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V.
21:52
Семак жёстко раскритиковал судей после первого тайма «Спартак» — «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судью в перерыве матча «Спартак» — «Зенит».
21:47
Хабиб Нурмагомедов поздравил Изагахмаева с победой на турнире ONE Championship
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу российского бойца Сайгида Изагахмаева над китайцем Липенгом Чжаном на турнире ONE Championship 161.
21:43
Сенат США одобрил проект о выделении ещё $12,4 млрд помощи Украине
Американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании, который предусматривает выделение ещё $12,4 млрд помощи Украине.
21:42
Прокуратура США обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»
Прокуратура США обвинила российского предпринимателя Олега Дерипаску в «нарушении санкций» 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
21:41
Малком получил предупреждение после отмашки ногой в сторону Зобнина
Санкт-петербургский «Зенит» играет в гостях у московского «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
21:36
Холанд: я мечтал играть в футбол, чтобы жить на заработанные деньги всю оставшуюся жизнь
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что с детства хотел зарабатывать деньги, играя в футбол.
21:32
Болельщики «Зенита» на матче со «Спартаком» вывесили баннер в память о погибших в Ижевске
Болельщики «Зенита» почтили память погибших после трагедии в Ижевске.
21:31
Путин расценил диверсию на «Северных потоках» как акт международного терроризма
Президент России в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
21:31
В Саратовской области на границе начал работу мобильный пункт военкомата
В Саратовской области на границе с Казахстаном начал работу мобильный пункт военкомата.
21:25
Промес получил жёлтую карточку за попадание ногой в грудь Родригао
Московский «Спартак» принимает на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.
21:17
Черчесов: звонили из Италии — посоветовал Кварацхелию
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как порекомендовал итальянцам приобрести Хвичу Кварацхелию.
21:15
Консульский отдел России в Черногории приостановил работу
Консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.
21:11
«Матч ТВ»: в «Химках» три месяца не платят зарплату
В подмосковном клубе «Химки» уже три месяца не выплачивается зарплата.
21:10
Форвард «Крыльев Советов» Цыпченко о стадионе в Воронеже: здесь можно выращивать картошку
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко раскритиковал состояние поля Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже после матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом».
21:06
Путин проинформировал Эрдогана о референдумах на освобождённых территориях
Российский президент Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
20:59
Писарев нецензурно ответил на вопрос об Александре Мостовом
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Александр Мостовой не принёс свои извинения за оскорбительные слова.
20:58
Российский боец Изагахмаев победил Чжана на турнире ONE Championship
Российский боец Сайгид Изагахмаев одержал победу над Липенгом Чжаном на турнире ONE Championship 161 в Сингапуре.
20:57
Sport.es: «Барселона» хочет подписать хавбека Невеша на замену Бускетсу следующим летом
Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может продолжить карьеру в «Барселоне».
20:54
Путин возмутился зачислением врачей в качестве мотострелков в ходе мобилизации
Российский президент Владимир Путин возмутился зачислением врачей и других высококлассных специалистов в качестве мотострелков в ходе проведения частичной мобилизации.
20:54
Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на школу в Ижевске
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек.
20:48
Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Бундеслигу, а также пройти как можно дальше в ЛЧ
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил о желании выиграть Бундеслигу с мюнхенским клубом.
20:47
Хрюнов — об Александре Емельяненко: великий мотиватор, балагур и уважаемый мной человек
Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о будущем бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
20:43
В Турции заявили, что Эрдоган попросил Путина «дать шанс переговорам» по Украине
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского лидера Владимира Путина «дать переговорам ещё один шанс» для урегулирования ситуации на Украине, при этом Анкара готова стать посредником.
20:39
90min: «Атлетико» проявляет интерес к вратарю МЮ Де Хеа
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может вернуться в «Атлетико».
20:39
«Матч ТВ»: хавбек «Зенита» Барриос вернётся в расположение клуба 30 сентября
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернётся в санкт-петербургский клуб из расположения сборной Колумбии 30 сентября.
20:37
Путин поручил генпрокурору быстро реагировать на нарушения при мобилизации
Российский президент Владимир Путин поручил генпрокурору России Игорю Краснову незамедлительно реагировать на все сообщения о нарушении прав граждан при проведении частичной мобилизации.
20:32
Польша ввела санкции против «Газпром экспорта» и заморозила активы компании
Польша объявила о введении санкций в отношении компании «Газпром экспорт», а также о заморозке всех её активов.
20:29
Агент Карраскаля рассказал, когда футболист ЦСКА вернётся в Россию
Футбольный агент Мартин Родригес рассказал, когда его клиент, полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, вернётся в Россию из расположения сборной Колумбии.
20:26
Путин потребовал исправить все допущенные при мобилизации ошибки
Российский президент Владимир Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
20:24
Лепёхин считает «Зенит» фаворитом в матче КР со «Спартаком»
Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России между санкт-петербургским клубом и московским «Спартаком».
20:24
Стоимость нового внедорожника Aurus Komendant составит 33,7 млн рублей
Стоимость нового внедорожника Aurus Komendant составит 33,7 млн рублей. Начало коммерческих продаж планируется в первом квартале 2023 года.
20:22
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после тяжёлой травмы
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал, как проходит период восстановления футболиста красно-белых Виктора Мозеса после травмы.
20:17
Путин: мобилизации прежде всего подлежат отслужившие в ВС и имеющие опыт граждане
Президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза подчеркнул, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
20:17
Абаскаль: у «Зенита» сильный левый фланг, но мы прекрасно понимаем, что они будут делать
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России с петербургским «Зенитом».
20:17
Навка поделилась мнением, когда сборная России сможет выступить на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что верит в участие сборной России на Олимпиаде 2024 года в Париже.