Bloomberg: США собираются отправить Киеву новые HIMARS — только в ближайшие годы Украина их не увидит

В рамках очередного пакета военной помощи Украине США намерены отправить ей 18 систем HIMARS, сообщает Bloomberg. Однако, как сообщил анонимный источник в Пентагоне, эти системы ещё предстоит построить, поэтому в ближайшие годы Киев их не увидит.

США отправляют на Украину дополнительную артиллерию, но она не прибудет в ближайшие годы, пишет Bloomberg.



Как заявил в среду представитель Пентагона, на создание особо ценной артиллерийской системы HIMARS, включённой в последний пакет американской помощи Киеву на сумму $1,1 млрд, потребуется несколько лет.



Ранее США объявили о том, что в рамках нового пакета помощи отправят на Украину 18 систем HIMARS производства Lockheed Martin. В отличие от 16 аналогичных систем, уже отправленных из существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены по контракту в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, пишет издание со ссылкой на анонимный источник.



По словам неназванного представителя Министерства обороны США, последний пакет американской помощи в области безопасности должен стать началом процесса заключения контрактов, ориентированных уже на среднесрочную и долгосрочную оборону Украины.



Анонимный источник при этом отметил, что на поставку Украине других вооружений уйдёт от 6 до 24 месяцев.



США, как указывается в статье, также планируют отправить Киеву 150 бронированных внедорожников Humvee, 150 тактических машин для буксировки вооружения, 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжёлой техники.



Кроме того, планируется, что Украина получит два радара для обнаружения беспилотников, а также системы борьбы с БПЛА, системы защищённой связи и наблюдения, средства обезвреживания взрывоопасных предметов и бронежилеты, говорится в статье.