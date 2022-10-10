Newsweek: Трамп обвинил власти США в том, что они «почти вынудили» Россию ввести войска на Украину

08:34
Болтон считает, что руководство России может стать «законной целью» при использовании ЯО
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российское руководство в случае принятия решения о применении ядерного оружия будет считаться «законной целью» для Соединённых Штатов, в частности, это касается и президента России.
08:29
Промес — о матче с «Крыльями»: большая победа
Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе красно-белых над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России.
08:23
Глава администрации Тайваня заявила о бескомпромиссной позиции по суверенитету
Народ Тайваня не согласится на компромисс в отношении суверенитета и демократических свобод, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.
08:18
Ягр оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ
Чешский нападающий Яромир Ягр оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.
08:08
РБК: Евросоюз начал использовать санкционный подход, близкий к американскому
В восьмом пакете санкций против России Евросоюз использовал экстерриториальный элемент, что делает подход Брюсселя ближе к американскому механизму ограничительных мер.
08:08
Умяров: надеюсь, Соболев по голам обгонит Холанда
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о результативности своего одноклубника Александра Соболева.
07:56
В Приморье оборудовали палаточный лагерь для призванных в рамках частичной мобилизации
В Приморье для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, сотрудники подведомственных Минлесхозу региона организаций и участники рынка лесной отрасли оборудовали палаточный лагерь.
07:52
Пуйоль публично извинился за ЛГБТ-шутку
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль извинился за ЛГБТ-шутку.
07:39
В УЕФА сообщили об ошибке в расписании квалификации чемпионата Европы — 2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил об ошибке в календаре квалификационного турнира чемпионата Европы — 2024.
07:30
Камоцци: Кокорину лучше остаться на Кипре
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, посоветовал нападающему Александру Кокорину остаться в кипрском «Арисе».
07:29
Промышленники Якутии собрали около 2 млн рублей для школьников из семей беженцев Донбасса
Промышленные компании в Якутии собрали и направили школьникам из семей беженцев Донецкой и Луганской народных республик около 2 млн рублей.
07:17
Тен Хаг отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал 700-й гол нападающего команды Криштиану Роналду в клубной карьере.
07:11
NYT: ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов из-за ранений и гибели
Украинская армия испытывает дефицит инструкторов, так как многие из них ранены или погибли, заявил украинский офицер Алексей Олексюк.
07:06
Футболист из Австралии, совершивший каминг-аут, осудил Касильяса и Пуйоля за ЛГБТ-шутку
Полузащитник австралийского «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло осудил испанских футболистов Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля за ЛГБТ-шутку.
07:01
Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинская армия выпустила ракету из американского РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике.
06:52
Манчини: особый поединок будет с Украиной на Евро-2024, в нём будет много эмоций
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата Европы — 2024.
06:40
Politico: американские конгрессмены предложили прекратить продажу оружия Саудовской Аравии
Член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь предложили прекратить продажи оружия Садовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
06:40
Дибала получил травму при пробитии пенальти и рискует пропустить ЧМ-2022
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала получил травму в матче девятого тура итальянской Серии А с «Лечче».
06:32
Евродепутат от Латвии обеспокоен перспективой страны остаться без отопления зимой
Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков поинтересовался у Еврокомиссии, какие меры она может принять для поддержки жителей, сильно страдающих от энергетического кризиса. Он упомянул, что некоторые муниципалитеты в европейских странах могут остаться без отопления этой зимой. С письмом парламентария ознакомился RT.
06:28
Президент «Барселоны» сообщил, что клуб построит статую в честь Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб намерен установить статую в честь нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
06:19
Сторожук заявил, что с «профессором Мешковым» можно опередить ПСЖ в Лиге 1
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о судействе в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом».
06:10
Ракета «Союз» с навигационным аппаратом «ГЛОНАСС-К» стартовала с космодрома Плесецк
В Минобороны России сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К» с космодрома Плесецк.
06:09
«Тампа» отстранила Коула, которого обвинили в сексуальных домогательствах
Защитник Иэн Коул будет отстранён от основного состава «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за скандала по обвинению в сексуальных домогательствах.
06:01
В России снизилась заболеваемость ОРВИ
В России за год снизилось число случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
05:40
Катер ВМС Израиля вошёл в территориальные воды Ливана у мыса Эн-Накура
Ливанская армия сообщила о заходе в территориальные воды страны сторожевого катера ВМС Израиля у мыса Эн-Накура.
05:28
Ким Чен Ын проинспектировал подготовку тактических ядерных подразделений
Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал военную подготовку тактических ядерных подразделений в ходе учений, которые проходили в период с 25 сентября по 9 октября.
05:08
Глава Еврокомиссии встретится с руководством Эстонии 10 октября
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет 10 октября с официальным визитом в Эстонию, где запланирована встреча с премьер-министром республики Каей Каллас.
05:00
Онищенко допустил появление более заразного штамма коронавируса
Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко допустил появление нового, более вирулентного штамма SARS-CoV-2, несмотря на благоприятные прогнозы относительно возможных мутаций.
04:39
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нахамил немецкому политику
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нахамил немецкому политику, члену партии «Альтернатива для Германии» Свену Тритчлеру.
04:27
Лидер КНДР заявил, что не будет вести диалог с США и Южной Кореей
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не станет вступать в диалог с США и Республикой Корея.
04:11
Путин поручил рассмотреть создание программы расселения несейсмоустойчивого жилья
Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти рассмотреть возможность формирования программы расселения жилых домов в несейсмоустойчивых районах.
04:00
На Камчатке пропала группа туристов
Туристическая группа из трёх человек пропала в районе Больших Банных источников на Камчатке, сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.
03:39
Fox News: в Белом доме началась паника на фоне решения ОПЕК+
Запад был шокирован решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи — это стало причиной паники в Белом доме, заявил ведущий Fox News Брайан Килмид.
03:30
Глава МИД Венгрии напомнил о газе в домах в ответ на критику из-за встречи с Лавровым
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику из-за встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым напомнил оппозиционерам, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.
03:09
«Ведомости»: магазины «Иль де Ботэ» возобновляют работу в России с 10 октября
Магазины «Иль де Ботэ» снова начнут работу в России — они откроются на месте торговых точек бренда Sephora.
03:00
Путин поручил проработать возможность газификации Камчатки через «Сахалин-2»
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность газификации Камчатского края за счёт СПГ нефтегазового проекта «Сахалин-2».
02:40
В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием дипфейков
Гендиректор компании Agenda Media Group Алексей Парфун сообщил о создании первого в мире веб-сериала с использованием технологии дипфейк — комедийный проект «ПМЖейсон» сняли в России.
02:26
GT: энергетический кризис в Европе предвещает конец гегемонии США
Энергетический кризис в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают конец американской гегемонии, сообщается в материале Global Times.
02:10
Эрдоган спрогнозировал сложную зиму для стран Европы из-за ограничений поставок газа
Европейским странам предстоят значительные трудности этой зимой из-за ограничений поставок российского газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Стамбуле.
02:00
Лидер КНДР заявил, что не считает нужным «вести переговоры с врагами»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не видит необходимости в ведении переговоров с врагами.
01:40
Гутерреш призвал Совбез ООН одобрить развёртывание военных сил для решения кризиса в Гаити
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Совбез всемирной организации рассмотреть возможность развёртывания военных сил для разрешения гуманитарного кризиса в Гаити.
01:28
Эксперт Безпалько заявил, что страны Запада хотят вынудить Россию на компромисс по Украине
Страны Запада могут использовать возможные переговоры в Стамбуле для того, чтобы вынудить Москву пойти на ряд компромиссов по Украине, заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
01:10
Рогов сообщил о подготовке провокаций со стороны ВСУ на нескольких ГЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке провокаций на ряде ГЭС в Запорожской области со стороны ВСУ.
01:06
Inside the Games: ВФЛА сдаст отчёт по проверке антидопинговых изменений после ноября
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) предоставит отчёт для Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по результатам независимой проверки изменений своей антидопинговой деятельности после ноября.
01:01
Стремоусов: два офицера ГУР Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о пленении двух офицеров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на Андреевском направлении.
00:50
Кокорин остался доволен тем, что сыграл впервые в сезоне 90 минут за «Арис»
Форвард «Ариса» Александр Кокорин поделился эмоциями от матча шестого тура чемпионата Кипра с АЕК (1:2).
00:39
Медведев прокомментировал ход проведения частичной мобилизации в России
Мобилизация проходит в России так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.
00:35
Фьюри — о возможном возвращении Усика в первый тяжёлый вес: никому нет до него дела
Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на возможное возвращение обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика в первый тяжёлый вес.
00:24
Кадыров сообщил о готовности направить 500 добровольцев с медобразованием на Украину
Более 500 чеченских добровольцев с медицинским образованием готовы выехать в зону проведения спецоперации на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
00:13
Клопп — о поражении от «Арсенала»: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом» (2:3).