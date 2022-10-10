Newsweek: Трамп обвинил власти США в том, что они «почти вынудили» Россию ввести войска на Украину

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил американские власти в том, что они «почти вынудили» Владимира Путина ввести войска на Украину, сообщает Newsweek. «Наша страна и наше так называемое руководство подначивали Путина», — подчеркнул он.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Соединённые Штаты в том, что они «почти вынудили» российского лидера Владимира Путина ввести войска на Украину, сообщает Newsweek.



Об этом Трамп заявил в интервью правому каналу Real America’s Voice, который поддерживает бывшего главу Белого дома. Последний в ходе беседы раскритиковал администрацию Байдена, заявив, что её «риторика» в месяцы, предшествовавшие вводу российских войск на Украину, поспособствовала принятию Путиным этого решения.



«Если реально взглянуть на это, то они на самом деле его подначивали. Наша страна и наше так называемое руководство подначивали Путина. Я (тогда. — ИноТВ) сказал: знаете, своими заявлениями они почти вынуждают его войти (на Украину. — ИноТВ). Их риторика была такой тупой», — подчеркнул Трамп.



Однако, как отмечает Newsweek, он не привёл никаких конкретных примеров того, как именно США «подначивали» Путина.



Бывший американский лидер также, как пишет издание, «бездоказательно» заявил, что ввод российских войск на Украину «никогда» бы не произошёл, если бы он всё ещё был президентом США.