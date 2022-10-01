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Newsweek: большинство американцев не хотят, чтобы Байден и Трамп участвовали в следующих выборах

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Большинство американских граждан — 55% — не хотят, чтобы Байден и Трамп выдвигали свои кандидатуры на следующих президентских выборах, пишет Newsweek со ссылкой на результаты опроса. Причём, как отмечает издание, нынешнего главу Белого дома не поддерживают даже демократы.
Newsweek: большинство американцев не хотят, чтобы Байден и Трамп участвовали в следующих выборах
AP

Большинство американцев не хотят, чтобы нынешний американский президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп участвовали в президентских выборах 2024 года, сообщает Newsweek со ссылкой на результаты опроса.

Так, 55% респондентов из 1493 опрошенных жителей США заявили, что не хотят, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, при этом в поддержку его выдвижения высказались 21% опрошенных, а 24% сказали, что «не уверены».

На аналогичный вопрос о Трампе 53% респондентов заявили, что не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года, 29% выразили противоположную точку зрения, а 18% не нашлись, что ответить. Вопрос о Трампе, как отмечает издание, был задан 1485 американцам.

При этом картина резко меняется, если оценивать поддержку Байдена и Трампа среди избирателей, которые считают себя соответственно демократами и республиканцами.

Так, демократы разделились по поводу очередного выдвижения кандидатуры Байдена на президентский пост: 37% опрошенных сказали, что ему следует вновь баллотироваться, 31% сказал, что не следует, и 32% заявили, что «не уверены».

Совершенно иная картина сложилась, когда речь зашла о взглядах республиканцев на вопрос о том, следует ли бывшему президенту Трампу баллотироваться на новый срок, поскольку явное большинство — 57% — высказались в поддержку этой идеи. При этом 24% заявили, что не хотят, чтобы Трамп участвовал в выборах 2024 году, а 20% сказали, что «не уверены».

Как отмечает Newsweek, этот опрос проводился совместно изданием The Economist и организацией YouGov с 24 по 27 сентября.

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источник
Newsweek США Северная Америка
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