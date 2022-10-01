Newsweek: большинство американцев не хотят, чтобы Байден и Трамп участвовали в следующих выборах

Большинство американских граждан — 55% — не хотят, чтобы Байден и Трамп выдвигали свои кандидатуры на следующих президентских выборах, пишет Newsweek со ссылкой на результаты опроса. Причём, как отмечает издание, нынешнего главу Белого дома не поддерживают даже демократы.

Большинство американцев не хотят, чтобы нынешний американский президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп участвовали в президентских выборах 2024 года, сообщает Newsweek со ссылкой на результаты опроса.



Так, 55% респондентов из 1493 опрошенных жителей США заявили, что не хотят, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, при этом в поддержку его выдвижения высказались 21% опрошенных, а 24% сказали, что «не уверены».



На аналогичный вопрос о Трампе 53% респондентов заявили, что не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года, 29% выразили противоположную точку зрения, а 18% не нашлись, что ответить. Вопрос о Трампе, как отмечает издание, был задан 1485 американцам.



При этом картина резко меняется, если оценивать поддержку Байдена и Трампа среди избирателей, которые считают себя соответственно демократами и республиканцами.



Так, демократы разделились по поводу очередного выдвижения кандидатуры Байдена на президентский пост: 37% опрошенных сказали, что ему следует вновь баллотироваться, 31% сказал, что не следует, и 32% заявили, что «не уверены».



Совершенно иная картина сложилась, когда речь зашла о взглядах республиканцев на вопрос о том, следует ли бывшему президенту Трампу баллотироваться на новый срок, поскольку явное большинство — 57% — высказались в поддержку этой идеи. При этом 24% заявили, что не хотят, чтобы Трамп участвовал в выборах 2024 году, а 20% сказали, что «не уверены».



Как отмечает Newsweek, этот опрос проводился совместно изданием The Economist и организацией YouGov с 24 по 27 сентября.