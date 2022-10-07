NBC: перед Хантером Байденом вновь замаячила угроза уголовного преследования

Сын американского президента продолжает привлекать повышенное внимание федеральных агентов. По их мнению, у них есть достаточные основания, чтобы привлечь Хантера Байдена к ответственности за налоговые преступления и незаконное приобретение оружия, передаёт NBC.

Сегодня появились новые признаки того, что Хантеру Байдену может быть предъявлено уголовное обвинение. По мнению федеральных агентов, у них есть веские основания, чтобы инкриминировать сыну президента то, что он совершил налоговые преступления и соврал при подаче заявления на покупку оружия, когда заявил, что не употреблял запрещённые вещества, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Окончательное решение о предъявлении обвинений остаётся за главным федеральным прокурором штата Делавэр, которого назначил президент Трамп. Министерство юстиции отказалось от комментариев. NBC News не удалось подтвердить репортаж (The Washington Post. — ИноТВ). По словам адвоката Байдена, прокуроры по этому делу «старательно и тщательно взвешивают доказательства, представленные не только агентами, но и всеми остальными свидетелями».

Хантера Байдена неоднократно критиковали за его деловую деятельность, в том числе за то, что он занимал прибыльную должность в совете директоров украинской энергетической компании (Burisma. — ИноТВ), когда его отец был вице-президентом. И анализ содержащейся на его ноутбуке информации, проведённый NBC News, показал, что с 2013-го по 2018 год он и его фирмы получили 11 миллионов долларов, в том числе от китайской и украинской компаний.

В прошлом году Хантер Байден утверждал, что не сделал ничего предосудительного.

ХАНТЕР БАЙДЕН, сын президента США: Любые мои проступки будут оправданы.

Его адвокат сказал, что он выплатил задолженность по налогам в размере 2 миллионов долларов.

КЕН ДИЛАНИАН, корреспондент NBC по вопросам правосудия и разведки: Президент Байден неоднократно заявлял, что не участвовал в деловых сделках сына. Белый дом сегодня вечером отказался комментировать ситуацию.

Дата публикации 07 октября 2022 года.