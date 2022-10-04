Independent: «боятся» снова увидеть Трампа на выборах — экс-президент США подал иск о клевете против CNN

Юристы Дональда Трампа подали в один из судов Флориды иск против телеканала CNN, пишет The Independent. По информации издания, бывший президент США обвиняет канал в клевете и требует от него компенсации в размере $475 млн.

Дональд Трамп подал в суд на канал CNN, обвинив телеканал в клевете и заявив, что его руководство «боится», что экс-президент США вновь выставит свою кандидатуру на следующих выборах в 2024 году, сообщает The Independent.

По информации газеты, соответствующий иск юристы Трампа подали в понедельник в окружной суд города Форт-Лодердейл, штата Флорида. Истец требует от канала возмещения убытков в размере $475 млн.

Как выяснили журналисты британского издания, в иске говорится, что господин Трамп «давно критикует» CNN — но «не за то, что он плохо справляется с распространением новостей, а за то, что он пытается создавать их» из ничего.

«Развёрнутая каналом кампания сдерживания в виде распространения клеветнических заявлений в отношении истца в последние месяцы лишь усилилась, так как CNN боится, что истец в 2024 году будет баллотироваться в президенты», — утверждают юристы Трампа.

«В рамках слаженной работы по склонению политического баланса влево CNN пытался очернить истца, раз за разом навешивая на него всё более возмутительные, фальшивые и клеветнические ярлыки, в том числе «расист», «прихвостень России», «мятежник», а в конечном счёте и «Гитлер», — цитирует The Indpendent исковое заявление. — Канал не просто подчёркивал любую негативную информацию об истце, игнорируя любые позитивные сообщения о нём — он попытался применить своё громадное влияние в качестве якобы «надёжного» новостного источника, дабы опорочить истца в глазах своих зрителей и читателей с целью нанести ему политическое поражение».

Как напоминает The Independent, Дональд Трамп предупреждал, что подаст в суд на CNN, ещё в июле.

В течение последних нескольких недель CNN попытался несколько поумерить свой резко антитрамповский настрой, прекратив сотрудничество с некоторыми ведущими и внештатными обозревателями, которых называли особенно непримиримыми критиками экс-президента, говорится в материале британской газеты. Между тем, когда речь заходит о медийном мейнстриме, Трампа, который всё время кричит о «фейках», вряд ли устроит даже самая нейтральная редакционная политика, отмечает журналист издания.

Трамп уже несколько раз прозрачно намекнул на то, что собирается принять участие в президентских выборах 2024 года, однако так пока и не объявил о своём выдвижении официально, пишет The Independent. В отношении экс-президента в настоящий момент ведётся целый ряд расследований, в том числе и в рамках дела о секретных материалах, обнаруженных в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а также в связи со штурмом вашингтноского Капитолия его сторонниками в январе 2020 года.