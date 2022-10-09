Newsmax: «иначе мы придём к третьей мировой» — Трамп призвал к немедленным переговорам о завершении украинского конфликта

23:59
Гол Педри принёс победу «Барселоне» над «Сельтой» в матче Примеры
«Барселона» на своё поле нанесла поражение «Сельте» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
23:54
В результате взрыва газа в доме в Стамбуле погибли три человека
В результате взрыва газа в жилом доме в Стамбуле погибли три человека. Об этом сообщил глава города Али Ерлыкая.
23:45
Лебеденко — о матче с «Пари НН»: нужно больше создавать опасных моментов
Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал результат матча с «Пари НН» 12-го тура чемпионата России по футболу.
23:38
Игорь Денисов: Сёмина и Пашинина надо пригласить в «Локомотив»
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов посоветовал назначить главным тренером столичной команды Юрия Сёмина.
23:37
Экс-госсекретарь США Помпео назвал безрассудными слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Заявления президента США Джо Байдена о риске «ядерного Армагеддона» являются безрассудными. С таким мнением выступил бывший американский госсекретарь Майк Помпео.
23:26
Матыцын назвал отличной игру футболистов «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцын прокомментировал победу в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
23:20
Минтранс заявил, что паромы перевезли за сутки около 1500 человек через Керченский пролив
За сутки два парома перевезли через Керченский пролив около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.
23:18
Карпин заявил, что ругался матом на игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о волевой победе в матче с «Краснодаром» 12-го тура чемпионата России по футболу.
23:08
Полузащитник «Спартака» Игнатов заявил, что будет готов к матчу с ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о ходе восстановления от травмы в преддверии матча со столичным ЦСКА.
23:03
Глава Минобороны Словакии сообщил о передаче Украине двух САУ Zuzana 2
Словакия передала Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил глава словацкого Минобороны Ярослав Надь.
22:54
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Эвертоном»
«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
22:48
На руке главкома ВСУ Залужного замечен браслет со свастикой
Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный разместил в своём аккаунте в Twitter фото, где на его руке виден браслет со свастикой.
22:40
Федун: я бы отдал звание лучшего игрока матча с «Крыльями» Селихову
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
22:38
Песков: у Путина 10 октября не запланированы двусторонние встречи с членами Совбеза
У президента России Владимира Путина в понедельник, 10 октября, не запланированы двусторонние встречи с членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
22:35
Карпин рассказал, за счёт чего удалось перевернуть ход игры с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
22:25
Песков: Россия не получала предложений о переговорах со странами Запада
У Кремля нет информации о том, что Турция предлагала организовать переговоры России с США, Германией, Францией и Британией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
22:25
Маск описал русской пословицей эскалацию напряжённости в мировой политике
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск русской пословицей описал эскалацию напряжённости, которая наблюдается в мировой политике.
22:18
Кутепов рассказал о своей травме в матче с «Пари НН»
Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о травме, которую он получил в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».
22:15
Депутат Белик: спецслужбы Украины исподтишка нанесли наглый удар
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.
22:09
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, сообщает глава Минтранса России Виталий Савельев.
22:08
Галактионов — о матче с «Торпедо»: не хватило точности в завершающей фазе атаки
Главный тренер нижегородского «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о результате матча 12-го чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».
21:57
ГПК Белоруссии: Украина взорвала почти все мосты на границе
Украинская сторона взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе, заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
21:54
Роналду забил 700-й мяч в клубной карьере
«Эвертон» на своём поле принимает «Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
21:46
Песков ответил на вопрос о ядерной доктрине и теракте на Крымском мосту
Рассуждения, подпадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, являются «неверной постановкой вопроса». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
21:43
Соболев: Казарцев в эпизоде с Джикией должен был показать красную карточку
Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил работу бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
21:40
СТВ: массовое производство первого белорусского ноутбука начнётся в ноябре
Серийное производство первого белорусского ноутбука начнётся в ноябре, заявил гендиректор холдинга «Горизонт» Юрий Предко в интервью телеканалу СТВ.
21:27
Форвард «Торпедо» Лебеденко признался, что продолжает пить и курить
Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, как предпочитает проводить свободное время.
21:23
Sabah: взрыв произошёл в жилом доме в Стамбуле
В одном из жилых зданий в турецком Стамбуле произошёл взрыв, сообщает издание Sabah.
21:15
«Наполи» разгромил «Кремонезе» и вернул себе лидерство в Серии А
21:08
Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче с АЕК
«Арис» на своём поле потерпел поражение от АЕК из Ларнаки в матче шестого тура чемпионата Кипра по футболу.
21:07
Бастрыкин заявил о выявлении подозреваемых, готовивших подрыв Крымского моста
Следственный комитет России установил подозреваемых, готовивших взрыв на Крымском мосту, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
21:05
Власти Энергодара сообщили о восстановлении энергоснабжения и сотовой связи в городе
В Энергодаре восстановлены энергоснабжение и работа сотовой связи. Об этом сообщили в администрации города.
20:57
«Ростов» победил «Краснодар» в матче РПЛ, отыгравшись с 0:2
«Ростов» на своём поле одержал полевую победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
20:51
Бастрыкин: дело о подрыве на Крымском мосту заведено по статье «Терроризм»
После ЧП на Крымском мосту возбуждено дело по статье «Терроризм», заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
20:47
Офицер разведки США: зимой у НАТО возникнут проблемы с поставками оружия Украине
Этой зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины, заявил офицер военной разведки США Джозеф Донато.
20:39
Глава СК Бастрыкин заявил, что взрыв на Крымском мосту готовили спецслужбы Украины
Взрыв на Крымском мосту готовили спецслужбы Украины, а также помощники из России и зарубежных стран. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин.
20:38
Савичев считает, что у «Торпедо» есть перспектива для роста
Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
20:34
Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.
20:30
Дубль Саки помог «Арсеналу» обыграть «Ливерпуль» в матче АПЛ
«Ливерпуль» в гостях уступил лондонскому «Арсеналу» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
20:20
Глава турецкого МИД Чавушоглу заявил о проработке визита Макрона в Турцию
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о проработке визита французского лидера Эммануэля Макрона в Анкару.
20:13
Сычевой — о третьем призе лучшему игроку: всем нравится получать эту награду
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о победе над «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
20:07
Байден и Шольц обсудили помощь Украине
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили помощь Украине, меры против России и ситуацию в энергетике.
19:50
В Турции предложили провести переговоры России и Запада в Стамбуле
Переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле, заявил председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.
19:48
Форвард «Краснодара» Олусегун забил самый быстрый мяч в истории РПЛ
«Ростов» на своём поле принимает «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
19:42
Касильяс — о каминг-ауте: аккаунт взломали, приношу извинения
Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс объяснил, почему удалил сообщение в социальных сетях с каминг-аутом.
19:35
В Энергодаре восстанавливают подачу света
Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, которое ранее было повреждено, сообщает администрация города.
19:30
ФСБ сообщила о значительном увеличении числа обстрелов территории России со стороны ВСУ
С начала октября значительно увеличилось число обстрелов территории Российской Федерации в Брянской, Курской и Белгородской областях со стороны украинских формирований, сообщили в пресс-службе ФСБ России.
19:28
Тренер «Спартака» Абаскаль обвинил Соболева в непорядочности
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не стал менять нападающего Александра Соболева в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
19:15
«Роскосмос» сообщил, что запуск спутника AngoSat-2 состоится с Байконура 12 октября
Запуск спутника AngoSat-2 состоится с Байконура 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
19:13
Форвард «Краснодара» Олусегун забил «Ростову» на первой минуте матча РПЛ
«Ростов» на своём поле принимает «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.