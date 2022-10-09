Newsmax: «иначе мы придём к третьей мировой» — Трамп призвал к немедленным переговорам о завершении украинского конфликта

Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Невада, выступил с призывом к немедленному проведению переговоров о мирном завершении украинского конфликта, сообщает Newsmax.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: А теперь у нас вооружённый конфликт между Россией и Украиной, возможно, с сотнями тысяч погибших. Мы должны потребовать немедленных переговоров о мирном завершении конфликта на Украине — или мы придём к третьей мировой войне. И от нашей планеты ничего не останется, и всё потому, что глупые люди не отдают себе отчёт, они не отдают себе отчёт, они действительно не понимают…



Я перестроил нашу армию, я перестроил нашу ядерную мощь. Они не понимают, что имеют дело с мощью атома. У них нет ни малейшего представления о том, что они делают.



Дата публикации 09 октября 2022 года.