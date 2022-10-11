Подрыв Крымского моста свидетельствует о том, что украинский кризис выливается уже не столько в ведение боевых действий, сколько в террористический конфликт. Как пишет турецкое издание Sabah, Киев делает всё возможное, чтобы Москва применила ядерное оружие, и ничуть не задумывается о последствиях ядерной войны. В результате Украина стала печальным примером того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединёнными Штатами.

Украинская администрация, комментируя подрыв Крымского моста, отметила: «Это только начало». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если его страна проиграет, начнётся третья мировая война. Как пишет Sabah, Киев, очевидно, делает всё возможное, чтобы Москва применила ядерное оружие, и Украина ничуть не задумывается о последствиях ядерной войны. А президент-комик Зеленский сейчас разыгрывает трагедию: «Горю я — пусть горит и весь мир».

Как продолжает автор материала, украинский кризис, вылившийся уже не столько в ведение боевых действий, сколько в террористический конфликт, продолжит оставаться в центре внимания этой зимой. И тот факт, что украинско-российское противостояние приобрело террористический контекст, полностью изменит ситуацию на поле боя. Учитывая нападения на гражданскую инфраструктуру, это лишь вопрос времени, когда Россия объявит Зеленского террористом.

«Комментаторы говорят, что Украины в известном смысле не останется. После того как Россия отрежет её от моря, Польша захватит оставшиеся западные части страны. Так что Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединёнными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, прежде всего для стран Европы», — считает автор турецкого издания.