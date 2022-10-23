«Тенденция к неконтролируемой эскалации»: Россия предупредила Запад о возможном применении Киевом «грязной бомбы»

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с коллегами из Великобритании, Турции и Франции довёл до их сведения озабоченности Москвы по поводу возможной провокации со стороны Украины с использованием «грязной бомбы». Он также указал на устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации конфликта. В пресс-службе Минобороны также сообщили, что Шойгу провёл разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Известно, что министры обсуждали ситуацию на Украине.

Украина может пойти на провокацию с использованием так называемой грязной бомбы — простейшего радиологического оружия. Соответствующую обеспокоенность Москвы министр обороны РФ Сергей Шойгу довёл до своих коллег из Франции (Себастьяна Лекорню), Турции (Хулуси Акара) и Великобритании (Бена Уоллеса) в ходе телефонных переговоров 23 октября.

«Генерал армии Сергей Шойгу довёл... свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Кроме того, в беседе с Лекорню глава российского Минобороны указал на устойчивую тенденцию нынешней ситуации на Украине к «дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Позднее стало известно, что Шойгу также созвонился со своим американским коллегой Ллойдом Остином, однако в Минобороны не привели никаких подробностей разговора, за исключением того, что министры обсуждали обстановку на Украине.

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Комментируя обеспокоенность Москвы возможной провокацией с применением «грязной бомбы», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг подобные обвинения и заявил, что Киев остаётся предан Договору о нераспространении ядерного оружия: «У нас нет никаких «грязных бомб», и мы не планируем их иметь». Он также сказал, что Россия якобы часто обвиняет других в том, что планирует сделать.

Глава британского Минобороны также предпочёл заявить об отсутствии планов у Киева идти на обострение конфликта.

«Министр обороны отверг эти утверждения и предостерег от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации», — цитирует ТАСС заявление британского ведомства, опубликованное по итогам разговора Шойгу и Уоллеса. Аналогичное заявление позднее сделали и в Пентагоне.

При этом в Лондоне обозначили, что продолжают поддерживать Украину, однако готовы помочь Москве и Киеву в достижении соглашения о прекращении боевых действий.

Главы Минобороны Франции Себастьян Лекорню, Турции Хулуси Акар и Великобритании Бен Уоллес

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Создание угроз

Стоит отметить, что о риске создания Киевом «грязной бомбы» эксперты предупреждали ещё в феврале, до начала российской спецоперации, когда президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности допустил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия в соответствии с положениями Будапештского меморандума.

Аналитики отмечали, что за подобными словами вполне могли последовать попытки создать «грязную бомбу» из отработанного ядерного топлива, например, Чернобыльской АЭС. Такое устройство, несмотря на отсутствие разрушающего эффекта, может привести к заражению местности радиоактивными материалами.

При этом провокации с использованием химикатов Киев уже пытался проводить. Так, в начале апреля представители Минобороны Украины и местные СМИ распространяли информацию о якобы высоком риске того, что Россия применит химическое оружие. При этом позднее беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями были найдены российскими военными на территории воинских частей, брошенных ВСУ. Как рассказал RT один из военнослужащих ВС РФ, эти БПЛА могли применяться «для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям».

Кроме того, украинские формирования не раз осуществляли подрыв ёмкостей с опасными химическими веществами и обстреливали такие объекты. Также сообщалось, что 31 июля против российских военнослужащих в Запорожской области было применено отравляющее вещество ботулотоксин типа В.

Позднее киевские власти перешли к ядерному шантажу, организовав систематические обстрелы Запорожской АЭС.

«Ведь идеология была именно эта: сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как «грязную» ядерную бомбу», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 октября в эфире Первого канала.

Подтолкнуть Запад к действиям

Эксперты отмечают, что в Киеве явно пытаются спровоцировать западных партнёров на жёсткую реакцию в отношении России. Ведь на Западе неоднократно сулили РФ «катастрофические последствия», в случае применения оружия массового поражения. В частности, офис Зеленского в последние дни пытается раскручивать тему якобы имеющихся планов России по подрыву Каховской ГЭС.

«Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро... Мы должны дать понять, что... теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения. Последствия для России должны быть соответствующими. Мир должен реагировать превентивно», — заявил он 20 октября.

Украинские военные

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По оценке сенатора Константина Долгова, Киев сегодня планирует отчаянные шаги в виде провокаций, чтобы не дать западным партнёрам ослабить поддержку Украины.

«Если реакция западных партнёров на предупреждение Сергея Шойгу будет адекватной, то от них можно ожидать действий по сдерживанию украинских властей. Ведь очевидно, что Киев сегодня стратегически проигрывает, однако отчаянно цепляется за любые возможности, чтобы максимально дискредитировать РФ. Мы видим, что украинские власти уже вовсю занимаются атомным терроризмом. Поэтому от них вполне можно ждать самых грязных провокаций», — отметил собеседник RT.

По его словам, на Западе должны осознать, что Киев сегодня готов на реализацию всех своих угроз, так как ему нечего терять. Чего не скажешь о европейских соседях Украины.

«Если украинские власти всё же осуществят подрыв «грязной бомбы», то последствия будут тяжёлыми в том числе и для западных стран. Отсюда мы устами нашего министра обороны и предупреждаем их. Чтобы они наконец-то приструнили своих подопечных и не допускали дальнейшей эскалации конфликта. Посмотрим, какая будет реакция. В их силах заставить Киев воздержаться от провокаций, но пока они занимаются противоположным, обеляя режим Зеленского», — резюмировал Долгов.